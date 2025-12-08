https://ria.ru/20251208/putin-2060620724.html
Путин поручил устранить незаконный оборот продукции на рынках
Путин поручил устранить незаконный оборот продукции на рынках - РИА Новости, 08.12.2025
Путин поручил устранить незаконный оборот продукции на рынках
Нужно устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве, навести порядок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
россия
