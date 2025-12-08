https://ria.ru/20251208/putin-2060616606.html
Путин заявил о наличии в России условий для роста экономической динамики
Путин заявил о наличии в России условий для роста экономической динамики - РИА Новости, 08.12.2025
Путин заявил о наличии в России условий для роста экономической динамики
В России созданы условия, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:50:00+03:00
2025-12-08T16:50:00+03:00
2025-12-08T17:50:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060614579_0:384:2959:2048_1920x0_80_0_0_691e3f23a24ffc39ccc6f2727f58e84a.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060620920.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060614579_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_4afcd42c937fa7f75895b4e3afec61f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о наличии в России условий для роста экономической динамики
Путин: в России созданы условия, чтобы начать наращивать экономическую динамику