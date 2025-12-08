https://ria.ru/20251208/putin-2060613883.html
Путин встретится с российским бизнесом в конце года
Путин встретится с российским бизнесом в конце года - РИА Новости, 08.12.2025
Путин встретится с российским бизнесом в конце года
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что встретится с российским бизнесом в конце года. РИА Новости, 08.12.2025
Путин сообщил, что встретится с российским бизнесом в конце года