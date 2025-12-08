Рейтинг@Mail.ru
Путин 9 декабря вручит медали Героям России
15:11 08.12.2025
Путин 9 декабря вручит медали Героям России
Путин 9 декабря вручит медали Героям России
Президент России Владимир Путин 9 декабря, в День Героев Отечества, вручит Героям России медали "Золотая звезда", сообщает пресс-служба Кремля.
2025
Путин 9 декабря вручит медали Героям России

Медаль "Золотая Звезда"
Медаль "Золотая Звезда". Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 декабря, в День Героев Отечества, вручит Героям России медали "Золотая звезда", сообщает пресс-служба Кремля.
"В День Героев Отечества Владимир Путин вручит Героям России медали "Золотая звезда". На торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что традиция чествования Героев Отечества возобновлена в соответствии с указанием президента в 2013 году.
