Путин 9 декабря вручит медали Героям России
08.12.2025
Путин 9 декабря вручит медали Героям России
Президент России Владимир Путин 9 декабря, в День Героев Отечества, вручит Героям России медали "Золотая звезда", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08
2025-12-08T15:11:00+03:00
2025-12-08T15:12:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день героев отечества
россия
общество, россия, владимир путин, день героев отечества
Общество, Россия, Владимир Путин, День Героев Отечества
Путин 9 декабря вручит медали Героям России
Путин 9 декабря вручит Героям России медали "Золотая Звезда"