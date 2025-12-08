https://ria.ru/20251208/pulkovo-2060490708.html
В Пулково ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на обслуживание рейсов в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.12.2025
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
