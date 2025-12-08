Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемых в геноциде на Украине объявили в международный розыск - РИА Новости, 08.12.2025
14:44 08.12.2025
Обвиняемых в геноциде на Украине объявили в международный розыск
Обвиняемых в геноциде на Украине объявили в международный розыск - РИА Новости, 08.12.2025
Обвиняемых в геноциде на Украине объявили в международный розыск
Обвиняемые в геноциде из числа высшего политического и военного руководства Украины скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск и заочно...
2025-12-08T14:44:00+03:00
2025-12-08T14:44:00+03:00
Обвиняемых в геноциде на Украине объявили в международный розыск

Генпрокуратура объявила обвиняемых в геноциде на Украине в международный розыск

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обвиняемые в геноциде из числа высшего политического и военного руководства Украины скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины... В связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск, Басманным районным судом города Москвы им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Генпрокуратуре РФ добавили, что фигуранты заочно обвиняются по статье 357 УК РФ (геноцид).
