В Хабаровском крае в лодочной бухте нашли тело подростка - РИА Новости, 08.12.2025
05:28 08.12.2025
В Хабаровском крае в лодочной бухте нашли тело подростка
Тело подростка нашли в лодочной бухте Советской Гавани Хабаровского края, предположительно, парень отправился рыбачить, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.12.2025
происшествия
советская гавань
хабаровский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
советская гавань
хабаровский край
россия
происшествия, советская гавань, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Советская Гавань, Хабаровский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 дек - РИА Новости. Тело подростка нашли в лодочной бухте Советской Гавани Хабаровского края, предположительно, парень отправился рыбачить, сообщает прокуратура региона.
Тело подростка обнаружили накануне в воскресенье утром, сообщает надзорное ведомство. Как уточняет краевой главк МЧС, городские спасатели извлекли подростка из воды и передали сотрудникам полиции.
"В районе лодочного причала бухты Эгге в городе Советская Гавань обнаружен труп 13-летнего подростка. Рядом с телом ребенка находились рыболовецкие принадлежности... Накануне несовершеннолетний вместе со своим знакомым 1974 года рождения направились на рыбалку", - сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.
По данным ведомства, местонахождение мужчины до настоящего времени не установлено, организованы поиски.
"Советско-Гаванская городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - добавляет прокуратура региона.
Ход и результаты уголовного дела, возбужденного по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), поставлены на контроль надзорного ведомства.
ПроисшествияСоветская ГаваньХабаровский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
