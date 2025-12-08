В Хабаровском крае в лодочной бухте нашли тело подростка

ХАБАРОВСК, 8 дек - РИА Новости. Тело подростка нашли в лодочной бухте Советской Гавани Хабаровского края, предположительно, парень отправился рыбачить, сообщает прокуратура региона.
Тело подростка обнаружили накануне в воскресенье утром, сообщает надзорное ведомство. Как уточняет краевой главк МЧС, городские спасатели извлекли подростка из воды и передали сотрудникам полиции.
В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка
16 ноября, 12:38
"В районе лодочного причала бухты Эгге в городе Советская Гавань обнаружен труп 13-летнего подростка. Рядом с телом ребенка находились рыболовецкие принадлежности... Накануне несовершеннолетний вместе со своим знакомым 1974 года рождения направились на рыбалку", - сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.
По данным ведомства, местонахождение мужчины до настоящего времени не установлено, организованы поиски.
"Советско-Гаванская городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - добавляет прокуратура региона.
Ход и результаты уголовного дела, возбужденного по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), поставлены на контроль надзорного ведомства.