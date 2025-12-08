Российские бьюти-бренды представили свою продукцию на выставке в Индии

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские бьюти-бренды укрепляют позиции на индийском рынке: компании представили свою продукцию на выставке Cosmoprof India, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).

"Российские производители косметики и товаров для индустрии красоты расширяют присутствие на индийском рынке. Во время визита Президента России Владимира Путина в Нью-Дели российские компании параллельно работали в Мумбаи, где с 5 по 7 декабря проходила крупнейшая международная выставка Cosmoprof India", - сказано в сообщении.

На одной из ключевых бьюти-площадок Азии Россию представили три компании. Бренды демонстрировали высокотехнологичные и конкурентоспособные решения, которые уже вызвали интерес у индийских партнеров.

Geltek представил профессиональную косметику. Компания активно развивает экспорт и уже работает на двух ведущих онлайн-площадках Индии. Zeitun (GSS Cosmetics) продемонстрировал линейку натуральных SPA-продуктов. Еще одна компания, представленная на выставке, - это Nail Republic, производитель профессиональных материалов для маникюра из Екатеринбурга, уже несколько лет успешно развивает присутствие в Индии.

Представитель РЭЦ в Индии Егор Крупеньков рассказал о ключевых особенностях работы на индийском рынке красоты. По его словам, Индия - это рынок не быстрых побед, а стратегического, планомерного продвижения. Важную роль играют демонстрация продукта "вживую", работа через маркетплейсы и готовность адаптироваться к протекционистской политике страны.

"Из-за фискальной нагрузки продукция может оказаться в более высоком ценовом сегменте, однако те компании, которые выдерживают вход, получают доступ к огромному и растущему рынку. Здесь важны демонстрация продукта, работа с маркетплейсами, акцент на натуральности и функциональности. Интерес к российской косметике стабильно растет", - отметил он.

Интерес индийских покупателей к российской косметике формируют натуральность, качественные составы и современная эстетика. Потребитель все чаще ищет новые бренды за пределами привычного азиатского сегмента, что создает дополнительные возможности для российских экспортеров.