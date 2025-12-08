В Приамурье с двух организаторов азартных игр взыскали 45 миллионов рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек – РИА Новости. Суд в Приамурье взыскал 45 миллионов рублей с двух организаторов азартных игр в интернете, сообщает Генпрокуратура РФ.
Проверка прокуратуры установила, что на территории Благовещенска двое граждан незаконно организовали и проводили азартные игры. Судом они были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети интернет, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).
"В результате совершения преступления злоумышленниками извлечен незаконный доход в размере свыше 45 миллионов рублей. Прокуратура области предъявила к осужденным иск о взыскании в пользу Российской Федерации незаконно полученного дохода. Суд требования прокуратуры области удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.
Фактическое исполнение решения суда контролируется прокуратурой.