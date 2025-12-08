В Приамурье с двух организаторов азартных игр взыскали 45 миллионов рублей

"В результате совершения преступления злоумышленниками извлечен незаконный доход в размере свыше 45 миллионов рублей. Прокуратура области предъявила к осужденным иск о взыскании в пользу Российской Федерации незаконно полученного дохода. Суд требования прокуратуры области удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.