Правительство представило план развития рынка капитала в России на два года

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Правительство представило план развития рынка капитала на 2026-2027 годы, Правительство представило план развития рынка капитала на 2026-2027 годы, следует из приложения к распоряжению "О национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года".

Так, предлагается ввести налоговое поощрение участия работодателей в программе долгосрочных сбережений, а также дополнительные стимулы для граждан. Согласно документу, меры позволят повысить привлекательность этих инструментов и создать надежные источники для финансирования бизнеса.

Для увеличения числа публичных размещений акций корпораций планируется запустить механизм поддержки, который будет способствовать самостоятельному привлечению финансирования в капитал.

Кроме того, в следующем году предлагается перейти к полностью электронному формату документооборота между эмитентами и Банком России. Согласно документу, это позволит улучшить процедуру эмиссии ценных бумаг, сократить сроки обмена данными и снизить издержки.

Для повышения инвестиционной привлекательности компаний планируется повысить качество "раскрываемой эмитентами информации и прозрачности механизма IPO ".