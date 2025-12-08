Рейтинг@Mail.ru
Правительство представило план развития рынка капитала в России на два года
12:09 08.12.2025 (обновлено: 13:27 08.12.2025)
Правительство представило план развития рынка капитала в России на два года
Правительство представило план развития рынка капитала в России на два года

Правительство наметило план развития рынка капитала на 2026-2027 годы

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Правительство представило план развития рынка капитала на 2026-2027 годы, следует из приложения к распоряжению "О национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года".
Так, предлагается ввести налоговое поощрение участия работодателей в программе долгосрочных сбережений, а также дополнительные стимулы для граждан. Согласно документу, меры позволят повысить привлекательность этих инструментов и создать надежные источники для финансирования бизнеса.
Мужчина держит в руках российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Эксперт назвал главные плюсы участия в программе долгосрочных сбережений
28 июля, 02:13
Для увеличения числа публичных размещений акций корпораций планируется запустить механизм поддержки, который будет способствовать самостоятельному привлечению финансирования в капитал.
Кроме того, в следующем году предлагается перейти к полностью электронному формату документооборота между эмитентами и Банком России. Согласно документу, это позволит улучшить процедуру эмиссии ценных бумаг, сократить сроки обмена данными и снизить издержки.
Для повышения инвестиционной привлекательности компаний планируется повысить качество "раскрываемой эмитентами информации и прозрачности механизма IPO".
Наконец, предлагается запустить программу создания акционерной стоимости.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин предложил создать единую экосистему сопровождения инвестиций
2 декабря, 17:42
 
