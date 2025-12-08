https://ria.ru/20251208/pravitelstvo-2060507267.html
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
Правительство поддержало запрет на испытательный срок для женщин с детьми
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект, который устанавливает запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет, сообщил источник РИА Новости в кабмине.
Ранее глава комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
внес в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на совершенствование трудовых гарантий для женщин и семей с детьми, в частности, одним из проектов предлагается установить запрет на испытательный срок для женщин с маленькими детьми.
"Отзыв положительный", - сказал источник агентства.
В настоящее время соответствующий запрет уже закреплен в законодательстве, но действует в отношении материей, у которых дети в возрасте до полутора лет.