Правительство поддержало запрет на испытательный срок для женщин с детьми

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект, который устанавливает запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет, сообщил источник РИА Новости в кабмине.

В настоящее время соответствующий запрет уже закреплен в законодательстве, но действует в отношении материей, у которых дети в возрасте до полутора лет.