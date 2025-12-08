Рейтинг@Mail.ru
Повстанцы захватили крупнейшее месторождение нефти в Судане, пишут СМИ
08.12.2025
13:05 08.12.2025
Повстанцы захватили крупнейшее месторождение нефти в Судане, пишут СМИ
Повстанцы захватили крупнейшее месторождение нефти в Судане, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
Повстанцы захватили крупнейшее месторождение нефти в Судане, пишут СМИ
Повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) установили контроль над крупнейшим месторождением нефти в Судане, которое расположено в регионе Кордофан на юге... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
судан
сша
саудовская аравия
абдель фаттах аль-бурхан
международный комитет красного креста (мккк)
судан
сша
саудовская аравия
в мире, судан, сша, саудовская аравия, абдель фаттах аль-бурхан, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Судан, США, Саудовская Аравия, Абдель Фаттах аль-Бурхан, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Повстанцы захватили крупнейшее месторождение нефти в Судане, пишут СМИ

Al Jazeera: СБР установили контроль над крупнейшим месторождением нефти в Судане

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
КАИР, 8 дек - РИА Новости. Повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) установили контроль над крупнейшим месторождением нефти в Судане, которое расположено в регионе Кордофан на юге страны, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
"Силы быстрого реагирования установили контроль над Хеглигом в провинции Западный Кордофан после того, как силы суданской армии покинули этот район, в котором расположено крупнейшее месторождение нефти", - заявили источники телеканала.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Судан рассчитывает на поддержку России в восстановлении страны
21 ноября, 06:55
По словам источника в суданской армии, решение вывести вооруженные силы с месторождения Хеглиг было принято с целью уберечь это место от разрушений. Он добавил, что гражданские работники были эвакуированы с месторождения.
Лидер СБР Мухаммед Хамдан Дагло заявил 24 ноября о согласии пойти на трехмесячное перемирие, предложенное посредниками в суданском конфликте в лице США, Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ. Однако глава Суверенного совета Судана, главнокомандующий армией страны Абдель Фаттах аль-Бурхан категорически отвергает условия мирных инициатив.
Вооруженные силы Судана 26 марта сообщили о полном освобождении столицы страны - Хартума - от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Посол Судана призвал к решению конфликта без внешнего вмешательства
3 ноября, 19:04
 
В миреСуданСШАСаудовская АравияАбдель Фаттах аль-БурханМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
