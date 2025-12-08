Повстанцы захватили крупнейшее месторождение нефти в Судане, пишут СМИ

"Силы быстрого реагирования установили контроль над Хеглигом в провинции Западный Кордофан после того, как силы суданской армии покинули этот район, в котором расположено крупнейшее месторождение нефти", - заявили источники телеканала.

По словам источника в суданской армии, решение вывести вооруженные силы с месторождения Хеглиг было принято с целью уберечь это место от разрушений. Он добавил, что гражданские работники были эвакуированы с месторождения.