Повстанцы захватили крупнейшее месторождение нефти в Судане, пишут СМИ

КАИР, 8 дек - РИА Новости. Повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) установили контроль над крупнейшим месторождением нефти в Судане, которое расположено в регионе Кордофан на юге страны, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
"Силы быстрого реагирования установили контроль над Хеглигом в провинции Западный Кордофан после того, как силы суданской армии покинули этот район, в котором расположено крупнейшее месторождение нефти", - заявили источники телеканала.
По словам источника в суданской армии, решение вывести вооруженные силы с месторождения Хеглиг было принято с целью уберечь это место от разрушений. Он добавил, что гражданские работники были эвакуированы с месторождения.
Лидер СБР Мухаммед Хамдан Дагло заявил 24 ноября о согласии пойти на трехмесячное перемирие, предложенное посредниками в суданском конфликте в лице США, Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ. Однако глава Суверенного совета Судана, главнокомандующий армией страны Абдель Фаттах аль-Бурхан категорически отвергает условия мирных инициатив.
Вооруженные силы Судана 26 марта сообщили о полном освобождении столицы страны - Хартума - от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.