10:16 08.12.2025 (обновлено: 15:59 08.12.2025)
Допрос агента украинских спецслужб, совершившего поджог на вышке сотовой связи в Ростовской области
Силовики задержали 21-летнего агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области. Преступник вышел на связь с украинскими кураторами и добровольно согласился на сотрудничество за вознаграждение. Видео ЦОС ФСБ России.
происшествия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в Ростовской области мужчина сознался в поджоге термошкафа

Задержанный в Ростовской области агент Киева сознался в поджоге термошкафа

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Агент украинских спецслужб, задержанный за поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области, признал вину, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
"Поджег вышку вышку радиосвязи", - говорит задержанный в опубликованном видео.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
