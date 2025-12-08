https://ria.ru/20251208/podzhog-2060602926.html
Задержанный в Ростовской области мужчина сознался в поджоге термошкафа
Задержанный в Ростовской области мужчина сознался в поджоге термошкафа - РИА Новости, 08.12.2025
Задержанный в Ростовской области мужчина сознался в поджоге термошкафа
Агент украинских спецслужб, задержанный за поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области, признал вину, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:16:00+03:00
2025-12-08T10:16:00+03:00
2025-12-08T15:59:00+03:00
происшествия
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060505879_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14342e6879235711ea2febd85a8a3db0.jpg
https://ria.ru/20251208/sud-2060564296.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060505879_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e6dd78cf4d7865c28674eb0b6f8dc6ee.jpg
Допрос агента украинских спецслужб, совершившего поджог на вышке сотовой связи в Ростовской области
Силовики задержали 21-летнего агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области. Преступник вышел на связь с украинскими кураторами и добровольно согласился на сотрудничество за вознаграждение.
Видео ЦОС ФСБ России.
2025-12-08T10:16
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в Ростовской области мужчина сознался в поджоге термошкафа
Задержанный в Ростовской области агент Киева сознался в поджоге термошкафа