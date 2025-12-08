В Подмосковье осудили полицейского, из-за которого в ДТП умер сотрудник ДПС

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к шести годам колонии полицейского, который, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем сотрудника дорожно-патрульной службы, последний погиб на месте, сообщили РИА Новости в суде.

Суд установил, что сотрудник ОМВД ехал за рулём, будучи пьяным. Полицейский превысил скорость и выехал на обочину встречной полосы, где столкнулся с автомобилем инспектора ДПС, который скончался на месте от полученных травм. Полицейского признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии алкогольного опьянения.