Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье осудили полицейского, из-за которого в ДТП умер сотрудник ДПС - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/podmoskove-2060586278.html
В Подмосковье осудили полицейского, из-за которого в ДТП умер сотрудник ДПС
В Подмосковье осудили полицейского, из-за которого в ДТП умер сотрудник ДПС - РИА Новости, 08.12.2025
В Подмосковье осудили полицейского, из-за которого в ДТП умер сотрудник ДПС
Суд в Московской области приговорил к шести годам колонии полицейского, который, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем сотрудника РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:57:00+03:00
2025-12-08T14:57:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20251207/dtp-2060435579.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Крушение вертолета в Дагестане
В Подмосковье осудили полицейского, из-за которого в ДТП умер сотрудник ДПС

В Подмосковье полицейский получил шесть лет колонии за ДТП с машиной ДПС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к шести годам колонии полицейского, который, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем сотрудника дорожно-патрульной службы, последний погиб на месте, сообщили РИА Новости в суде.
Суд установил, что сотрудник ОМВД ехал за рулём, будучи пьяным. Полицейский превысил скорость и выехал на обочину встречной полосы, где столкнулся с автомобилем инспектора ДПС, который скончался на месте от полученных травм. Полицейского признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии алкогольного опьянения.
"Талдомский районный суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года", - сообщили в суде. В суде пояснили, что наказание он будет отбывать в колонии общего режима.
Квадроциклы - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Кировской области подросток на квадроцикле сбил полицейского
7 декабря, 18:08
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала