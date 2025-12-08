https://ria.ru/20251208/podmoskove-2060586278.html
В Подмосковье осудили полицейского, из-за которого в ДТП умер сотрудник ДПС
В Подмосковье осудили полицейского, из-за которого в ДТП умер сотрудник ДПС
Суд в Московской области приговорил к шести годам колонии полицейского, который, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем сотрудника РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к шести годам колонии полицейского, который, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем сотрудника дорожно-патрульной службы, последний погиб на месте, сообщили РИА Новости в суде.
Суд установил, что сотрудник ОМВД ехал за рулём, будучи пьяным. Полицейский превысил скорость и выехал на обочину встречной полосы, где столкнулся с автомобилем инспектора ДПС, который скончался на месте от полученных травм. Полицейского признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии алкогольного опьянения.
"Талдомский районный суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года", - сообщили в суде. В суде пояснили, что наказание он будет отбывать в колонии общего режима.