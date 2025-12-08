https://ria.ru/20251208/peskov-2060554930.html
В Кремле рассчитывают получить информацию об итогах встреч США и Украины
В Кремле рассчитывают получить информацию об итогах встреч США и Украины - РИА Новости, 08.12.2025
В Кремле рассчитывают получить информацию об итогах встреч США и Украины
Кремль рассчитывает получить информацию об итогах консультаций США и Украины по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:23:00+03:00
2025-12-08T13:23:00+03:00
2025-12-08T13:30:00+03:00
в мире
сша
украина
дмитрий песков
мирный план сша по украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849485_0:0:2878:1619_1920x0_80_0_0_cf109d0c1fe5288702a26dbf36033824.jpg
https://ria.ru/20251208/ukraina-2060524688.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d7e8190c57b9f341b9e2a7ba06b30b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дмитрий песков, мирный план сша по украине, россия
В мире, США, Украина, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, Россия
В Кремле рассчитывают получить информацию об итогах встреч США и Украины
Песков: РФ рассчитывает получить данные об итогах встреч США и Украины