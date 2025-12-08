Рейтинг@Mail.ru
02:18 08.12.2025
Страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6 процента
2025
россия, игорь балынин, общество
Россия, Игорь Балынин, Общество
Страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6 процента

РИА Новости: страховые пенсии в 2026 году проиндексируют на 7,6 процента

Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6%, на них будет выделено почти 12 триллионов рублей, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Страховая пенсия в 2026 году будет проиндексирована с 1 января на 7,6%. Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется более 38 миллионов человек, а на финансовое обеспечение расходов на осуществление данных выплат будет направлено в следующем году практически 12 триллионов рублей", - сказал Балынин.
По его словам, индексация пройдет с опережением по срокам: не с 1 февраля, как изначально планировалось, а с 1 января. Размер увеличения при этом превышает прогнозируемые темпы инфляции. Это говорит о приоритетности вопросов, связанных с поддержкой пенсионеров, отмечает эксперт.
"Отдельно необходимо подчеркнуть, что индексация страховых пенсий по старости затронет, как неработающих, так и работающих пенсионеров, то есть абсолютно всех получателей", - уточнил Балынин.
При этом стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента увеличивается со 145,69 рублей до 156,76 рублей, а размер фиксированной выплаты – с 8907,7 рублей до 9584,69 рублей.
"Проведение индексации не потребует подачи заявлений от граждан в дистанционной форме, ни при личном посещении: все будет проведено автоматически, гражданам страховая пенсия за январь будет выплачена уже в большем размере с учетом индексации", - добавил эксперт.
