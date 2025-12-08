Страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6 процента

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6%, на них будет выделено почти 12 триллионов рублей, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"Страховая пенсия в 2026 году будет проиндексирована с 1 января на 7,6%. Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется более 38 миллионов человек, а на финансовое обеспечение расходов на осуществление данных выплат будет направлено в следующем году практически 12 триллионов рублей", - сказал Балынин

По его словам, индексация пройдет с опережением по срокам: не с 1 февраля, как изначально планировалось, а с 1 января. Размер увеличения при этом превышает прогнозируемые темпы инфляции. Это говорит о приоритетности вопросов, связанных с поддержкой пенсионеров, отмечает эксперт.

"Отдельно необходимо подчеркнуть, что индексация страховых пенсий по старости затронет, как неработающих, так и работающих пенсионеров, то есть абсолютно всех получателей", - уточнил Балынин.

При этом стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента увеличивается со 145,69 рублей до 156,76 рублей, а размер фиксированной выплаты – с 8907,7 рублей до 9584,69 рублей.