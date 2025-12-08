Рейтинг@Mail.ru
08.12.2025
10:05 08.12.2025
Овчинский: фасад обустраивают в ЖК по реновации на Краснодарской улице
Овчинский: фасад обустраивают в ЖК по реновации на Краснодарской улице
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы, москва, владислав овчинский
Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владислав Овчинский
Овчинский: фасад обустраивают в ЖК по реновации на Краснодарской улице

© Пресс-служба Департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В новостройке на 524 квартиры для участников программы реновации, расположенной на Краснодарской улице в районе Люблино на юго-востоке Москвы, приступили к обустройству фасада, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Строительные работы на площадке стартовали в августе 2024 года. На данный момент, как уточнил глава департамента, обустраивается фасад будущего жилого комплекса, на объекте также монтируются инженерные системы и ведутся отделочные работы.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Овчинский: ЖК на 134 квартиры строят по реновации в районе Лосиноостровский
4 декабря, 09:02
"Район Люблино – один из лидеров столицы по числу построенных домов для реализации программы реновации. Сейчас на Краснодарской улице, 18 возводим жилой комплекс П-образной формы из трех корпусов. Всего в доме запроектировано 524 квартиры, общая жилая площадь в сумме составит почти 30 тысяч квадратных метров", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В новостройке, как добавил министр столичного правительства, предусмотрены 10 квартир для маломобильных жильцов с адаптированными помещениями и специальной фурнитурой, а на близлежащей к дому территории будет создана безбарьерная среда, включая входные группы без лестниц.
В каждом подъезде нового многоквартирного дома, кроме того, оборудуют комнаты для консьержей и колясочные, а на первом нежилом этаже ЖК создадут условия для открытия магазинов, кофеен, пунктов выдачи заказов, досуговых центров и других востребованных сервисов услуг.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возведенные по программе реновации жилые новостройки потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади, тем самым экономя до 40% ресурсов в сравнении с советскими пятиэтажками. В целом, утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Овчинский: в Парке Горького проходит фотовыставка "Московские кварталы"
2 декабря, 10:02
 
Департамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
