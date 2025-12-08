Овчинский: фасад обустраивают в ЖК по реновации на Краснодарской улице

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В новостройке на 524 квартиры для участников программы реновации, расположенной на Краснодарской улице в районе Люблино на юго-востоке Москвы, приступили к обустройству фасада, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Строительные работы на площадке стартовали в августе 2024 года. На данный момент, как уточнил глава департамента, обустраивается фасад будущего жилого комплекса, на объекте также монтируются инженерные системы и ведутся отделочные работы.

"Район Люблино – один из лидеров столицы по числу построенных домов для реализации программы реновации. Сейчас на Краснодарской улице, 18 возводим жилой комплекс П-образной формы из трех корпусов. Всего в доме запроектировано 524 квартиры, общая жилая площадь в сумме составит почти 30 тысяч квадратных метров", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

В новостройке, как добавил министр столичного правительства, предусмотрены 10 квартир для маломобильных жильцов с адаптированными помещениями и специальной фурнитурой, а на близлежащей к дому территории будет создана безбарьерная среда, включая входные группы без лестниц.

В каждом подъезде нового многоквартирного дома, кроме того, оборудуют комнаты для консьержей и колясочные, а на первом нежилом этаже ЖК создадут условия для открытия магазинов, кофеен, пунктов выдачи заказов, досуговых центров и других востребованных сервисов услуг.