Овчинский: фасад обустраивают в ЖК по реновации на Краснодарской улице
Овчинский: фасад обустраивают в ЖК по реновации на Краснодарской улице - РИА Новости, 08.12.2025
Овчинский: фасад обустраивают в ЖК по реновации на Краснодарской улице
В новостройке на 524 квартиры для участников программы реновации, расположенной на Краснодарской улице в районе Люблино на юго-востоке Москвы, приступили к... РИА Новости, 08.12.2025
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
москва
владислав овчинский
москва
Новости
ru-RU
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В новостройке на 524 квартиры для участников программы реновации, расположенной на Краснодарской улице в районе Люблино на юго-востоке Москвы, приступили к обустройству фасада, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Строительные работы на площадке стартовали в августе 2024 года. На данный момент, как уточнил глава департамента, обустраивается фасад будущего жилого комплекса, на объекте также монтируются инженерные системы и ведутся отделочные работы.
"Район Люблино – один из лидеров столицы по числу построенных домов для реализации программы реновации. Сейчас на Краснодарской улице, 18 возводим жилой комплекс П-образной формы из трех корпусов. Всего в доме запроектировано 524 квартиры, общая жилая площадь в сумме составит почти 30 тысяч квадратных метров", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В новостройке, как добавил министр столичного правительства, предусмотрены 10 квартир для маломобильных жильцов с адаптированными помещениями и специальной фурнитурой, а на близлежащей к дому территории будет создана безбарьерная среда, включая входные группы без лестниц.
В каждом подъезде нового многоквартирного дома, кроме того, оборудуют комнаты для консьержей и колясочные, а на первом нежилом этаже ЖК создадут условия для открытия магазинов, кофеен, пунктов выдачи заказов, досуговых центров и других востребованных сервисов услуг.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возведенные по программе реновации жилые новостройки потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади, тем самым экономя до 40% ресурсов в сравнении с советскими пятиэтажками. В целом, утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов.