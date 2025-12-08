https://ria.ru/20251208/novodanilovka-2060543039.html
ВС России освободили Новоданиловку Запорожской области
ВС России освободили Новоданиловку Запорожской области - РИА Новости, 08.12.2025
ВС России освободили Новоданиловку Запорожской области
Российская группировка войск "Днепр" освободила населённый пункт Новоданиловка в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
ВС России освободили Новоданиловку Запорожской области
