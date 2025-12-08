Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о строительстве школьных зданий в 2025 году
17:10 08.12.2025 (обновлено: 17:16 08.12.2025)
Мишустин рассказал о строительстве школьных зданий в 2025 году
Около 300 школьных зданий было построено в РФ в 2025 году, начато возведение еще 65, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.12.2025
россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о строительстве школьных зданий в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Около 300 школьных зданий было построено в РФ в 2025 году, начато возведение еще 65, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Также в текущем году построили порядка 300 школьных зданий, начали возведение еще 65", - сказал он на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
