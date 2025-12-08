Миронов встретился с членом Политбюро ЦК Компартии Китая

«

"Восьмого декабря посол России в Китае Игорь Моргулов принял участие во встрече председателя партии "Справедливая Россия", руководителя партийной фракции в Госдуме России Сергея Миронова с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва, членом постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунином", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале дипмиссии.