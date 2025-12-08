Миронов встретился с членом Политбюро ЦК Компартии Китая

ПЕКИН, 8 дек - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в понедельник встретился с членом постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Ван Хунином в рамках визита в КНР, сообщает посольство РФ в Китае.
"Восьмого декабря посол России в Китае Игорь Моргулов принял участие во встрече председателя партии "Справедливая Россия", руководителя партийной фракции в Госдуме России Сергея Миронова с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва, членом постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунином", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале дипмиссии.
Отмечается, что стороны "обсудили вопросы укрепления общественной базы двусторонних отношений, а также продвижения сотрудничества в торговой, инвестиционной, культурной, образовательной и туристической сферах".
Партия "Справедливая Россия" выступит соорганизатором запланированного на 12 декабря в городе Наньчан провинции Цзянси 12-го Форума по поддержке малых и средних предприятий России и Китая.