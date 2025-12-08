Рейтинг@Mail.ru
Премьер Малайзии осудил новые стычки между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/malayziya-2060487434.html
Премьер Малайзии осудил новые стычки между Таиландом и Камбоджей
Премьер Малайзии осудил новые стычки между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 08.12.2025
Премьер Малайзии осудил новые стычки между Таиландом и Камбоджей
Возобновление боевых действий между Таиландом и Камбоджей грозит свести на нет работу по мирному урегулированию, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:39:00+03:00
2025-12-08T07:39:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
малайзия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970756990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0423d6cd2676e53ad163b0f0cf2f2617.jpg
https://ria.ru/20251208/boi-2060481727.html
https://ria.ru/20251208/tailand-2060483568.html
таиланд
камбоджа
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970756990_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_20653fbfe2a89a63981fd8fb147e503f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), дональд трамп
В мире, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Дональд Трамп
Премьер Малайзии осудил новые стычки между Таиландом и Камбоджей

Анвар Ибрагим призвал Таиланд и Камбоджу прекратить боевые действия

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 8 дек - РИА Новости. Возобновление боевых действий между Таиландом и Камбоджей грозит свести на нет работу по мирному урегулированию, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
В октябре премьеры Камбоджи и Таиланда подписали мирное соглашение в присутствии лидера США Дональда Трампа на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре.
Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
На границе между Таиландом и Камбоджей начались боестолкновения
07:22
"Я глубоко обеспокоен сообщениями о вооруженных столкновениях между камбоджийскими и тайскими силами вдоль общей границы. Выражаю соболезнования семьям погибших и раненых. Возобновление боевых действий грозит свести на нет кропотливую работу по стабилизации отношений между двумя соседями", - написал премьер в своем Telegram-канале.
Политик призвал обе стороны проявлять максимальную сдержанность, поддерживать открытые каналы связи и в полной мере использовать имеющиеся механизмы.
"Малайзия готова поддержать шаги, которые могут помочь восстановить спокойствие и предотвратить дальнейшие инциденты. Наш регион не может позволить себе перерастание давних споров в конфронтацию. Первоочередная задача - прекратить боевые действия, обеспечить безопасность мирных жителей и вернуться на дипломатический путь, основанный на международном праве и добрососедском духе, на котором зиждется АСЕАН", - подытожил Анвар Ибрагим.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
ВВС Таиланда заявили, что атаковали военную инфраструктуру Камбоджи
06:39
 
В миреТаиландКамбоджаМалайзияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала