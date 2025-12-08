Премьер Малайзии осудил новые стычки между Таиландом и Камбоджей

"Я глубоко обеспокоен сообщениями о вооруженных столкновениях между камбоджийскими и тайскими силами вдоль общей границы. Выражаю соболезнования семьям погибших и раненых. Возобновление боевых действий грозит свести на нет кропотливую работу по стабилизации отношений между двумя соседями", - написал премьер в своем Telegram-канале.