Премьер Малайзии осудил новые стычки между Таиландом и Камбоджей

ДЖАКАРТА, 8 дек - РИА Новости. Возобновление боевых действий между Таиландом и Камбоджей грозит свести на нет работу по мирному урегулированию, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
В октябре премьеры Камбоджи и Таиланда подписали мирное соглашение в присутствии лидера США Дональда Трампа на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре.
"Я глубоко обеспокоен сообщениями о вооруженных столкновениях между камбоджийскими и тайскими силами вдоль общей границы. Выражаю соболезнования семьям погибших и раненых. Возобновление боевых действий грозит свести на нет кропотливую работу по стабилизации отношений между двумя соседями", - написал премьер в своем Telegram-канале.
Политик призвал обе стороны проявлять максимальную сдержанность, поддерживать открытые каналы связи и в полной мере использовать имеющиеся механизмы.
"Малайзия готова поддержать шаги, которые могут помочь восстановить спокойствие и предотвратить дальнейшие инциденты. Наш регион не может позволить себе перерастание давних споров в конфронтацию. Первоочередная задача - прекратить боевые действия, обеспечить безопасность мирных жителей и вернуться на дипломатический путь, основанный на международном праве и добрососедском духе, на котором зиждется АСЕАН", - подытожил Анвар Ибрагим.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.