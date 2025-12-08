Рейтинг@Mail.ru
Мадуро усилил меры безопасности из-за опасений покушения, пишет WP - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/maduro-2060578565.html
Мадуро усилил меры безопасности из-за опасений покушения, пишет WP
Мадуро усилил меры безопасности из-за опасений покушения, пишет WP - РИА Новости, 08.12.2025
Мадуро усилил меры безопасности из-за опасений покушения, пишет WP
Газета Washington Post утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро усилил меры безопасности и ограничил свои публичные выступления из-за опасений... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:36:00+03:00
2025-12-08T14:36:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
карибское море
николас мадуро
дональд трамп
ford motor
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_928b3761ffcd34ca6ec5a1e69194a903.jpg
https://ria.ru/20251205/ukraina-2059957094.html
https://ria.ru/20251201/venesuela-2058781062.html
венесуэла
сша
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_5da50ed7ccfbe65806e754fd1248f207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, карибское море, николас мадуро, дональд трамп, ford motor, nbc
В мире, Венесуэла, США, Карибское море, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Ford Motor, NBC
Мадуро усилил меры безопасности из-за опасений покушения, пишет WP

WP: Мадуро ограничили публичные выступления из-за опасений покушения

© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Газета Washington Post утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро усилил меры безопасности и ограничил свои публичные выступления из-за опасений покушения на его жизнь.
"(Мадуро - ред) ...все больше опасающийся удара США по критически важной инфраструктуре Венесуэлы или покушения на свою жизнь, усилил меры безопасности и ограничил свои публичные выступления", - говорится в публикации.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
СМИ: госсекретарь США Рубио вместо Украины занялся Венесуэлой
5 декабря, 09:01
По данным источников издания, Мадуро, возможно, готов уйти с поста, но только на собственных условиях.
Как отмечает Washington Post, разговор президента Венесуэлы с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в ноябре, прошел был дружелюбным. Источник газеты отметил, что оба открыты для общения, но при этом они "не раскрывали свои карты".
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал начать бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море, где американские военные наносят удары по лодкам с якобы наркотиками у берегов Центральной и Южной Америки. Трамп неоднократно анонсировал, что Штаты в очень скором времени начнут наносить удары по наркоторговцам и на земле.
Ранее ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе. США 16 ноября на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Венесуэла как пробный камень международного правопорядка
1 декабря, 08:00
 
В миреВенесуэлаСШАКарибское мореНиколас МадуроДональд ТрампFord MotorNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала