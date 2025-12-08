Мадуро усилил меры безопасности из-за опасений покушения, пишет WP

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Газета Washington Post утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро усилил меры безопасности и ограничил свои публичные выступления из-за опасений покушения на его жизнь.
По данным источников издания, Мадуро, возможно, готов уйти с поста, но только на собственных условиях.
Как отмечает Washington Post, разговор президента Венесуэлы с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в ноябре, прошел был дружелюбным. Источник газеты отметил, что оба открыты для общения, но при этом они "не раскрывали свои карты".
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал начать бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море, где американские военные наносят удары по лодкам с якобы наркотиками у берегов Центральной и Южной Америки. Трамп неоднократно анонсировал, что Штаты в очень скором времени начнут наносить удары по наркоторговцам и на земле.
Ранее ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе. США 16 ноября на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
