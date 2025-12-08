Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, в каком случае банк обязан аннулировать кредит - РИА Новости, 08.12.2025
03:07 08.12.2025
Юрист рассказал, в каком случае банк обязан аннулировать кредит
Юрист рассказал, в каком случае банк обязан аннулировать кредит
россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, общество
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Общество
Юрист рассказал, в каком случае банк обязан аннулировать кредит

РИА Новости: банк обязан аннулировать кредит, взятый под давлением мошенников

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Банк обязан аннулировать кредит, если он был взят под давлением мошенников и по данному факту возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"С 1 сентября 2025, согласно требованию Центробанка, кредитные организации должны улучшить свои системы безопасности, проверять клиентов и предоставлять им период охлаждения. В противном случае, если человек пострадает от мошенников и по данному факту будет возбуждено уголовное дело, то банк обязан аннулировать кредитные обязательства клиента", - рассказал Хаминский.
Как отметил юрист, банки и микрокредитные организации предлагают множество кредитных продуктов, которые клиент может оформить дистанционно без явки в офисы и без проверки кредитоспособности заемщика.
"Зачастую достаточно подтвердить заявку с помощью кода, полученного по СМС на мобильный телефон. Этим активно пользуются мошенники, которые незаконным путем берут кредит на имя ничего не подозревающих граждан. Теперь, если человек пострадает от мошенников и будет возбуждено уголовное дело, то банк будет обязан аннулировать кредитные обязательства такого гражданина", - объяснил Хаминский.
Юрист уточнил, что для реализации этого порядка необходимо, чтобы кредит был оформлен без участия номинального заемщика.
"Гражданин сможет не платить по нему, если будет возбуждено уголовное дело и при этом банк не выполнил свои обязательства по проверке клиента и предоставлению "периода охлаждения", - подчеркнул Хаминский.
В свою очередь юрист напомнил, что с 1 марта граждане РФ могут установить самозапрет на получение кредита через портал "Госуслуг". По оценке Хаминского, это наиболее действенный способ избежать мошенничества в сфере кредитования.
"Реализация новых требований ЦБ РФ в части аннулирования кредитных обязательств с высокой долей вероятности повлечет всплеск появления недобросовестных заемщиков, которые после фактического получения денег будут пытаться выдать себя за жертву мошенников. Такие недобросовестные граждане могут быть твердо уверены, что результатом их действий станет возбуждение уже в отношении них уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)", - предупредил юрист.
Россия Москва Московская область (Подмосковье) Александр Хаминский Общество
 
 
