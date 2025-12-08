Юрист рассказал, в каком случае банк обязан аннулировать кредит

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Банк обязан аннулировать кредит, если он был взят под давлением мошенников и по данному факту возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"С 1 сентября 2025, согласно требованию Центробанка, кредитные организации должны улучшить свои системы безопасности, проверять клиентов и предоставлять им период охлаждения. В противном случае, если человек пострадает от мошенников и по данному факту будет возбуждено уголовное дело, то банк обязан аннулировать кредитные обязательства клиента", - рассказал Хаминский

Как отметил юрист, банки и микрокредитные организации предлагают множество кредитных продуктов, которые клиент может оформить дистанционно без явки в офисы и без проверки кредитоспособности заемщика.

"Зачастую достаточно подтвердить заявку с помощью кода, полученного по СМС на мобильный телефон. Этим активно пользуются мошенники, которые незаконным путем берут кредит на имя ничего не подозревающих граждан. Теперь, если человек пострадает от мошенников и будет возбуждено уголовное дело, то банк будет обязан аннулировать кредитные обязательства такого гражданина", - объяснил Хаминский.

Юрист уточнил, что для реализации этого порядка необходимо, чтобы кредит был оформлен без участия номинального заемщика.

"Гражданин сможет не платить по нему, если будет возбуждено уголовное дело и при этом банк не выполнил свои обязательства по проверке клиента и предоставлению "периода охлаждения", - подчеркнул Хаминский.

В свою очередь юрист напомнил, что с 1 марта граждане РФ могут установить самозапрет на получение кредита через портал "Госуслуг". По оценке Хаминского, это наиболее действенный способ избежать мошенничества в сфере кредитования.