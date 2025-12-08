Завершено благоустройство парка имени Папанина в подмосковном Королеве

На территории размещены детский городок с горками, качелями и лабиринтами, а также площадка для мероприятий. Для спортивных занятий установлены столы для настольного тенниса, шашек и шахмат. Вдоль прогулочных дорожек парка расставлены скамейки и урны, установлены мачты освещения с камерами видеонаблюдения. Завершена внутренняя отделка кафе и летней сцены для проведения мероприятий. В конце одной из аллей установлен бюст полярника.