Завершено благоустройство парка имени Папанина в подмосковном Королеве
17:05 08.12.2025
Завершено благоустройство парка имени Папанина в подмосковном Королеве
В подмосковном Королеве открылся после благоустройства парк "Папанинская дача", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. РИА Новости, 08.12.2025
новости подмосковья
королев
московская область (подмосковье)
арктика
иван папанин
королев, московская область (подмосковье), арктика, иван папанин
Новости Подмосковья, Королев, Московская область (Подмосковье), Арктика, Иван Папанин
© Фото : официальный сайт города КоролевГород Королев, Московская область
Город Королев, Московская область - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : официальный сайт города Королев
Город Королев, Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В подмосковном Королеве открылся после благоустройства парк "Папанинская дача", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Центральным объектом парка стала двухэтажная дача самого исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза – полярника Ивана Папанина.
На территории размещены детский городок с горками, качелями и лабиринтами, а также площадка для мероприятий. Для спортивных занятий установлены столы для настольного тенниса, шашек и шахмат. Вдоль прогулочных дорожек парка расставлены скамейки и урны, установлены мачты освещения с камерами видеонаблюдения. Завершена внутренняя отделка кафе и летней сцены для проведения мероприятий. В конце одной из аллей установлен бюст полярника.
Кроме того, на территории провели озеленение и создали условия для посетителей разного возраста. Парк рассчитан на семейный отдых, занятия спортом и другие виды досуга.
