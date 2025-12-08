https://ria.ru/20251208/korolev-2060625328.html
Завершено благоустройство парка имени Папанина в подмосковном Королеве
Завершено благоустройство парка имени Папанина в подмосковном Королеве - РИА Новости, 08.12.2025
Завершено благоустройство парка имени Папанина в подмосковном Королеве
В подмосковном Королеве открылся после благоустройства парк "Папанинская дача", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:05:00+03:00
2025-12-08T17:05:00+03:00
2025-12-08T17:05:00+03:00
новости подмосковья
королев
московская область (подмосковье)
арктика
иван папанин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_0:33:772:467_1920x0_80_0_0_8fcdf036e43ba8134bc1b242dac61081.jpg
https://ria.ru/20251208/it-2060520079.html
королев
московская область (подмосковье)
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_53:0:717:498_1920x0_80_0_0_c6b37f748c0f1f5fa481192a5f753258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
королев, московская область (подмосковье), арктика, иван папанин
Новости Подмосковья, Королев, Московская область (Подмосковье), Арктика, Иван Папанин
Завершено благоустройство парка имени Папанина в подмосковном Королеве
В Подмосковье благоустроили парк имени Ивана Папанина
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В подмосковном Королеве открылся после благоустройства парк "Папанинская дача", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Центральным объектом парка стала двухэтажная дача самого исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза – полярника Ивана Папанина.
На территории размещены детский городок с горками, качелями и лабиринтами, а также площадка для мероприятий. Для спортивных занятий установлены столы для настольного тенниса, шашек и шахмат. Вдоль прогулочных дорожек парка расставлены скамейки и урны, установлены мачты освещения с камерами видеонаблюдения. Завершена внутренняя отделка кафе и летней сцены для проведения мероприятий. В конце одной из аллей установлен бюст полярника.
Кроме того, на территории провели озеленение и создали условия для посетителей разного возраста. Парк рассчитан на семейный отдых, занятия спортом и другие виды досуга.