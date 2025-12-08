Рейтинг@Mail.ru
Королев: власти Верхневолжья нацелены совершенствовать поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 08.12.2025
Тверская область
Тверская область
 
14:53 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/korolev-2060584323.html
Королев: власти Верхневолжья нацелены совершенствовать поддержку бойцов СВО
Королев: власти Верхневолжья нацелены совершенствовать поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 08.12.2025
Королев: власти Верхневолжья нацелены совершенствовать поддержку бойцов СВО
Правительство Тверской области нацелено развивать и совершенствовать работу по поддержке участников СВО, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:53:00+03:00
2025-12-08T14:53:00+03:00
тверская область
тверь
россия
александр антонов
тверь
россия
тверь, россия, александр антонов
Тверская область, Тверь, Россия, Александр Антонов
Королев: власти Верхневолжья нацелены совершенствовать поддержку бойцов СВО

Виталий Королев: тверские власти нацелены совершенствовать поддержку бойцов СВО

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВременно исполняющий обязанности Губернатора Тверской области Виталий Королев
Временно исполняющий обязанности Губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Временно исполняющий обязанности Губернатора Тверской области Виталий Королев
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство Тверской области нацелено развивать и совершенствовать работу по поддержке участников СВО, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.
Как уточнили в пресс-службе правительства области, в понедельник в Твери стартовал образовательный семинар для работников государственных и муниципальных органов, региональных учреждений и организаций, занимающихся вопросами поддержки участников и ветеранов СВО, их семей.
"Символично, что мы собрались накануне Дня героев Отечества. Главные герои нашего времени – наши солдаты и офицеры, которые на передовой защищают Россию, в трудных боевых условиях решают важнейшие исторические задачи. Для меня и для Правительства Тверской области поддержка участников специальной военной операции и их семей является абсолютным приоритетом", – отметил Королев, его слова приводит пресс-служба правительства Тверской области.
Он добавил, что эта работа включает медицинскую, социальную, психологическую и юридическую помощь, содействие в адаптации к мирной жизни и реабилитации.
"Важнейшая задача – переобучение и трудоустройство ветеранов, их вовлечение в социальную жизнь", – подчеркнул врио губернатора.
На прошлой неделе правительство Тверской области приняло решение о запуске в регионе новой программы помощи ветеранам СВО в создании и развитии своего бизнеса. В области реализуется региональная программа "Герои Верхневолжья". Она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных компаниях областного уровня.
Особое внимание уделяется родным и близким военнослужащих. Система поддержки включает более 30 мер: от устройства ребенка в детский сад до помощи в приобретении, строительстве и газификации жилья, решении бытовых вопросов.
Королев подчеркнул, что правительство региона нацелено развивать и совершенствовать эту работу.
"Наша задача – чтобы в региональных учреждениях не было проволочек, бюрократии относительно тех, кто обращается за помощью. Эти люди отдали долг Родине, и они, конечно, должны рассчитывать на неравнодушное отношение. Этому в значительной степени посвящена работа семинара", – отметил руководитель области.
Королев вручил награды людям, внесшим личный вклад в оказание поддержки участникам специальной военной операции и их семьям.
Благодарность губернатора Тверской области объявлена руководителю волонтерской группы "Мы Zа победу! Сонково" Александру Антонову; управляющему делами администрации Лесного округа Светлане Корочковой; начальнику Некрасовской сельской территории Рамешковского округа Любови Кузьминой; социальному координатору филиала фонда "Защитники Отечества" по Сандовскому, Весьегонскому и Молоковскому округам Инне Переходченко.
Семинар в столице Верхневолжья стал первым мероприятием, проведенным на площадке Дома Российского общества "Знание" в Тверской области, открытого на базе Молодежного центра исторического парка "Россия – Моя история".
Тверская область, Тверь, Россия, Александр Антонов
 
 
