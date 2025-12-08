Королев: власти Верхневолжья нацелены совершенствовать поддержку бойцов СВО

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство Тверской области нацелено развивать и совершенствовать работу по поддержке участников СВО, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.

Как уточнили в пресс-службе правительства области, в понедельник в Твери стартовал образовательный семинар для работников государственных и муниципальных органов, региональных учреждений и организаций, занимающихся вопросами поддержки участников и ветеранов СВО, их семей.

"Символично, что мы собрались накануне Дня героев Отечества. Главные герои нашего времени – наши солдаты и офицеры, которые на передовой защищают Россию, в трудных боевых условиях решают важнейшие исторические задачи. Для меня и для Правительства Тверской области поддержка участников специальной военной операции и их семей является абсолютным приоритетом", – отметил Королев, его слова приводит пресс-служба правительства Тверской области.

Он добавил, что эта работа включает медицинскую, социальную, психологическую и юридическую помощь, содействие в адаптации к мирной жизни и реабилитации.

"Важнейшая задача – переобучение и трудоустройство ветеранов, их вовлечение в социальную жизнь", – подчеркнул врио губернатора.

На прошлой неделе правительство Тверской области приняло решение о запуске в регионе новой программы помощи ветеранам СВО в создании и развитии своего бизнеса. В области реализуется региональная программа "Герои Верхневолжья". Она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных компаниях областного уровня.

Особое внимание уделяется родным и близким военнослужащих. Система поддержки включает более 30 мер: от устройства ребенка в детский сад до помощи в приобретении, строительстве и газификации жилья, решении бытовых вопросов.

Королев подчеркнул, что правительство региона нацелено развивать и совершенствовать эту работу.

"Наша задача – чтобы в региональных учреждениях не было проволочек, бюрократии относительно тех, кто обращается за помощью. Эти люди отдали долг Родине, и они, конечно, должны рассчитывать на неравнодушное отношение. Этому в значительной степени посвящена работа семинара", – отметил руководитель области.

Королев вручил награды людям, внесшим личный вклад в оказание поддержки участникам специальной военной операции и их семьям.

Благодарность губернатора Тверской области объявлена руководителю волонтерской группы "Мы Zа победу! Сонково" Александру Антонову; управляющему делами администрации Лесного округа Светлане Корочковой; начальнику Некрасовской сельской территории Рамешковского округа Любови Кузьминой; социальному координатору филиала фонда "Защитники Отечества" по Сандовскому, Весьегонскому и Молоковскому округам Инне Переходченко.