Тренер Челестини прокомментировал жалобы Кордобы на расизм

"Если вы про провокации - это футбол. С нарушениями и провокациями меньше проблем разве что в пинг-понге, где нет контакта. В футболе есть контакт, поэтому существуют провокации, этим занимаются многие. Из этого складывается игра. Надо иметь сильный характер. В случае Кордобы речь идет об очень хорошем игроке - его нелегко остановить. Да, он забил отличный гол, но в целом у нас получалось его сдерживать", - добавил тренер.