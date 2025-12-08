Рейтинг@Mail.ru
Тренер Челестини прокомментировал жалобы Кордобы на расизм - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Футбол
 
01:28 08.12.2025
Тренер Челестини прокомментировал жалобы Кордобы на расизм
Тренер Челестини прокомментировал жалобы Кордобы на расизм - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Тренер Челестини прокомментировал жалобы Кордобы на расизм
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что в ответ на жалобы нападающего "Краснодара" Джона Кордобы на расистские оскорбления посоветовал ему... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что в ответ на жалобы нападающего "Краснодара" Джона Кордобы на расистские оскорбления посоветовал ему успокоиться и играть в футбол.
"Краснодар" в воскресенье дома выиграл у ЦСКА со счетом 3:2 в матче 18-го тура чемпионата России. Во время перерыва футболисты обеих команд устроили перепалку в подтрибунном помещении, которая попала в кадры трансляции. После игры Кордоба потребовал, чтобы к аргентинскому полузащитнику ЦСКА Родриго Вильягре применить санкции за его слова, однако форвард не стал уточнять, за какие именно.
Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Кордоба после расистского скандала потребовал строгих санкций для Вильягры
Вчера, 22:52
"Да, Кордоба сказал, что кто-то из наших игроков говорил про расизм. Я его успокоил: если были какие-то слова, мне жаль. Я не знаю, что происходит на поле, ничего не слышал. Сказал ему успокоиться и играть в футбол. Вопрос исчерпан", - приводит слова Челестини сайт армейского клуба.
Также специалист высказался о том, удалось ли команде сдержать форварда "Краснодара".
«
"Если вы про провокации - это футбол. С нарушениями и провокациями меньше проблем разве что в пинг-понге, где нет контакта. В футболе есть контакт, поэтому существуют провокации, этим занимаются многие. Из этого складывается игра. Надо иметь сильный характер. В случае Кордобы речь идет об очень хорошем игроке - его нелегко остановить. Да, он забил отличный гол, но в целом у нас получалось его сдерживать", - добавил тренер.
Челестини, который возглавил ЦСКА летом, также оценил игру команды в первой части сезона. "Поставлю десять из десяти. Ни одного плохого слова сказать не могу. Мы могли бы быть первыми после этого матча, но не получилось. Нужно согласиться с этим. Но мы в борьбе (за первое место). Может быть, я бы покритиковал ребят только за поражение от "Ростова". Я поздравляю наших ребят - они сделали невероятное", - сказал тренер.
Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара"
30 ноября, 15:37
 
Футбол Спорт Россия Джон Кордоба ПФК ЦСКА Краснодар Родриго Вильягра Фабио Челестини Ростов
 
