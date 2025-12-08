Рейтинг@Mail.ru
Конгресс США предложил снизить зависимость их партнеров от "Росатома" - РИА Новости, 08.12.2025
11:42 08.12.2025
Конгресс США предложил снизить зависимость их партнеров от "Росатома"
Конгресс США предлагает активизировать сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы экспортировать им атомную энергию и снизить их зависимость от "Росатома", РИА Новости, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Конгресс США предлагает активизировать сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы экспортировать им атомную энергию и снизить их зависимость от "Росатома", следует из текста законопроекта оборонного бюджета на 2026 год, находящемся в распоряжении РИА Новости.
"Должно стать политикой США... работать с союзниками и партнерами для выявления альтернативных российским поставщиков ядерной энергии, чтобы положить конец зависимости этих союзников и партнеров от "Росатома"... чтобы продвигать экспорт атомной энергии США и поставить в приоритет взаимодействие со странами, где представлен "Росатом", - говорится в проекте.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
США планируют потратить 400 миллионов долларов на поддержку Украины
