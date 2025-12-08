Конгресс США предложил снизить зависимость их партнеров от "Росатома"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Конгресс США предлагает активизировать сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы экспортировать им атомную энергию и снизить их зависимость от "Росатома", следует из текста законопроекта оборонного бюджета на 2026 год, находящемся в распоряжении РИА Новости.