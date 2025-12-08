Рейтинг@Mail.ru
Колумбия будет добиваться экстрадиции задержанных на Украине граждан - РИА Новости, 08.12.2025
07:33 08.12.2025
Колумбия будет добиваться экстрадиции задержанных на Украине граждан
Колумбия после утверждения проекта о ратификации Международной конвенции против наёмничества намерена добиваться экстрадиции своих граждан, задержанных в ходе... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
колумбия
украина
богота
колумбия
украина
богота
в мире, колумбия, украина, богота
В мире, Колумбия, Украина, Богота
Колумбия будет добиваться экстрадиции задержанных на Украине граждан

РИА Новости: Колумбия намерена добиваться экстрадиции своих граждан с Украины

Площадь Боливара в Боготе, Колумбия
Площадь Боливара в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Площадь Боливара в Боготе, Колумбия. Архивное фото
БОГОТА, 8 дек - РИА Новости. Колумбия после утверждения проекта о ратификации Международной конвенции против наёмничества намерена добиваться экстрадиции своих граждан, задержанных в ходе конфликта на Украине, сообщила РИА Новости руководитель аппарата министерства обороны Александра Гонсалес.
"Нас волнует больше всего даже не сама экстрадиция, потому что в рамках конвенции она иногда означает отправку туда, где они совершили преступление, чтобы отбывать наказание, если государство того требует. Но мы хотим, чтобы, если им назначат наказание, они могли отбывать его в Колумбии", - заявила Гонсалес.
По её словам, ратификация конвенции открывает для Боготы возможность более активно взаимодействовать со странами, участвующими в конвенции, для установления местонахождения граждан Колумбии, привлечённых в иностранные вооружённые конфликты, и для защиты их прав.
Гонсалес подчеркнула, что одобренный проект позволяет государству расследовать деятельность компаний и посредников, которые "обманом вовлекают бывших военных в чужие войны в условиях отсутствия достойных гарантий".
Конвенция, по ее словам, предусматривает широкий набор механизмов - от немедленного информирования государств в случае задержания их граждан за рубежом до координации гуманитарной помощи и последующих юридических процедур.
При этом она подчеркнула, что официальные данные о числе колумбийцев, участвующих в боевых действиях, отсутствуют: государство лишь начинает систематизацию на основе обращений семей.
Заголовок открываемого материала