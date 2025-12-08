Рейтинг@Mail.ru
Победителей кинофестиваля "Русское сердце" назвали в Тверской области
Тверская область
 
18:26 08.12.2025
Победителей кинофестиваля "Русское сердце" назвали в Тверской области
Победителей кинофестиваля "Русское сердце" назвали в Тверской области
В Тверской области названы победители VIII Международного православного кинофестиваля "Русское сердце", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.12.2025
Победителей кинофестиваля "Русское сердце" назвали в Тверской области

В Тверской области завершился православный кинофестиваль "Русское сердце"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Тверской области названы победители VIII Международного православного кинофестиваля "Русское сердце", сообщает пресс-служба правительства региона.
Участниками мероприятия стали как признанные мэтры киноиндустрии России и ближнего зарубежья, так и молодые авторы.
Кинопоказы проходили в киноконцертном зале "Панорама", Тверском областном Доме народного творчества, музее живописи Валентина Сидорова "На теплой земле" и Калязинском Доме культуры. Зрители увидели игровые, документальные, анимационные работы, посвященные духовно-нравственным ценностям в жизни человека, обсудили киноленты с авторами.
Всего вниманию зрителей и жюри было представлено 40 киноработ. В номинации "Лучший анимационный фильм" победу одержала лента "Сны на Вознесенье, или Забытая тайна Циолковского" режиссера Натальи Федченко; в номинации "Лучший документальный фильм" – "Ветреные будни" Александра Андронова и Антона Белоусова.
Лучшим короткометражным фильмом признана киноработа "Кресты" режиссера Дмитрия Пасичнюка. Лучшим игровым – "Капитан четвертого ранга" режиссера Ильи Казанкова.
Победу за лучшую операторскую работу присудили фильму "Капитан четвертого ранга" (оператор Андрей Вакорин). В номинации "Лучшая мужская роль" победу завоевал актер Олег Васильков за исполнение роли Тимофеича в фильме "Кресты".
В номинации "Лучший женский ансамбль" победителем стал фильм "Нормальный женский человек", поставленный художественным руководителем Тверского театра кукол Виталием Салтыковым. Первое место в номинации "Лучшая режиссерская работа" заняла лента "Группа крови" режиссера Максима Бриуса.
Приз зрительских симпатий получил фильм "Капитан четвертого ранга".
Дипломов кинофестиваля удостоены неигровые фильмы "Рисующий сердцем", "Художник", "Живые", "Летопись православия на Гродненщине", "Тихое материнство", короткометражный фильм "Погреб", анимационный фильм "Необыкновенная история одного льва".
В фильмах "Ветренные будни" и "Светотени на плечах" отмечена работа операторов Антона Белоусова и Сергея Павлова соответственно. В номинации "Мужская роль" высоко оценили актерскую работу Тимофея Кочнева в картине "Капитан четвертого ранга" и Дениса Кудрявцева в ленте "Светотени на плечах".
Лидер кинофестиваля "Русское сердце" по наградам, фильм "Капитан четвертого ранга", повествует о взрослении юношей – будущих защитников Отечества, готовящихся стать военными моряками.
В специальной номинации "Выбор журналистов. Смысл в судьбах" за раскрытие моральных и культурных принципов русского народа через судьбу одного человека награду получили документальный фильм "Надя, вперед!" режиссера Анастасии Муляровой, а также короткометражные фильмы "Кресты" режиссера Дмитрия Пасичнюка и "Дом деда" режиссера Сергея Суховея.
Фильм "Кресты" был снят в рамках кинопроекта "Про людей и про войну", который реализуется с 2020 года и на сегодняшний день включает 34 киноработы. Ленты стали победителями более чем 170 фестивалей по всему миру и собрали порядка 200 миллионов просмотров в социальных сетях.
Тверская областьРоссияДенис КудрявцевСергей Павлов
 
 
