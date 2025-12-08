Рейтинг@Mail.ru
08.12.2025
11:46 08.12.2025
Камбоджа опровергла информацию о переброске оружия к границе с Таиландом
Камбоджа опровергла информацию о переброске оружия к границе с Таиландом - РИА Новости, 08.12.2025
Камбоджа опровергла информацию о переброске оружия к границе с Таиландом
Камбоджа опровергла информацию о переброске тяжелого вооружения к границе с Таиландом, обвинив тайскую армию и СМИ в распространении фейков, соответствующее... РИА Новости, 08.12.2025
Камбоджа опровергла информацию о переброске оружия к границе с Таиландом

Камбоджа опровергла информацию о переброске вооружения к границе с Таиландом

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Камбоджа опровергла информацию о переброске тяжелого вооружения к границе с Таиландом, обвинив тайскую армию и СМИ в распространении фейков, соответствующее сообщение распространило министерство национальной обороны Королевства.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
СМИ: Таиланд хочет сделать Камбоджу недееспособной для военных действий
11:31
СМИ: Таиланд хочет сделать Камбоджу недееспособной для военных действий
11:31
"Утверждения на официальной странице первого регионального военного командования Таиланда и некоторых тайских СМИ о якобы переброске Камбоджей тяжелого вооружения к границе с Таиландом являются абсолютно ложными. Вооруженные силы Камбоджи не предпринимали никаких действий, нарушающих соглашение о прекращении огня и совместного мирного соглашения, как об этом заявляют тайские социальные сети и средства массовой информации",- сказано в пресс-релизе министерства обороны Камбоджи.
В ведомстве также отметили, что Королевство Камбоджа "вновь подтверждает свою твердую приверженность строгому соблюдению соглашения о прекращении огня и совместного мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом".
По утверждениям министерства обороны страны, тайские СМИ распространяют информацию о переброске Камбоджей тяжелого вооружения к границе с Таиландом "с явным намерением ввести в заблуждение общественность как в Таиланде, так и на международном уровне, а также использовать это как предлог для повторного разжигания военной напряженности с Камбоджей".
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Камбоджа обвинила Таиланд в обстреле жилых районов
10:46
Камбоджа обвинила Таиланд в обстреле жилых районов
10:46
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайская газета "Кхаосот" сообщила, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Восьмого декабря газета "Кхаосот" вновь сообщила, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Королевства Камбоджа призвало мировое сообществе осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Камбоджа задействовала танки и РСЗО, сообщили таиландские СМИ
10:01
Камбоджа задействовала танки и РСЗО, сообщили таиландские СМИ
10:01
 
