Истребители НАТО проведут полеты над Эстонией, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Истребители стран-членов НАТО второй раз за декабрь проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии на этой неделе, сообщила в понедельник телерадиокомпания ERR.

Ранее телерадиокомпания сообщала о проведении над Эстонией тренировочных полетов с 1 по 7 декабря.

"На этой неделе, с 8 по 14 декабря, истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в публикации,

Согласно данным ERR, полеты будут проходить с 10.00 по 22.00 (с 11.00 до 23.00 по мск). Отмечается, что учения согласованы с местной службой управления гражданской авиацией. Во время учений также могут выполняться сверхзвуковые полеты.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. В его рамках страны-союзники оказывают поддержку трем странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство. Необходимость создания постоянной миссии обусловлена тем, что ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи.