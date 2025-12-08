Хинштейн поручил снять с должности директора "Курской фармации"

"Я не понимаю, как руководители предприятия, на 100% принадлежащего Курской области, могут саботировать проведение проверки, назначенной по распоряжению высшего должностного лица региона. Значит руководителя этого предприятия от должности отстранить, в отношении него материалы подготовить, направить в уполномоченные на это структуры... Игорь Викторович, мы с вами работать не будем. А где вы будете работать, дальше будет определяться тем, кому положено", – заявил Хинштейн в ходе заседания.