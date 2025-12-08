https://ria.ru/20251208/hinshtejn-2060520435.html
Хинштейн поручил снять с должности директора "Курской фармации"
Хинштейн поручил снять с должности директора "Курской фармации"
2025-12-08T11:32:00+03:00
курская область
александр хинштейн
общество
курская область
КУРСК, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал отстранить от должности гендиректора фармацевтической компании "Курская фармация" за срывы сроков поставки лекарственных препаратов для льготников.
В августе Хинштейн
поручил подробно проанализировать деятельность "Курской фармации", которая занимается обеспечением льготными лекарствами. Первый вице-губернатор, председатель правительства региона Александр Чепик заявлял, что министерство финансов Курской области
начало проверку организации. В ходе оперативного заседания 8 декабря Чепик доложил, что в правоохранительные органы в отношении сотрудников министерства здравоохранения, которые отвечали за данное направление, и руководителей этого предприятия будут направлены материалы.
"Я не понимаю, как руководители предприятия, на 100% принадлежащего Курской области, могут саботировать проведение проверки, назначенной по распоряжению высшего должностного лица региона. Значит руководителя этого предприятия от должности отстранить, в отношении него материалы подготовить, направить в уполномоченные на это структуры... Игорь Викторович, мы с вами работать не будем. А где вы будете работать, дальше будет определяться тем, кому положено", – заявил Хинштейн в ходе заседания.