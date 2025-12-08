Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн поручил снять с должности директора "Курской фармации" - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/hinshtejn-2060520435.html
Хинштейн поручил снять с должности директора "Курской фармации"
Хинштейн поручил снять с должности директора "Курской фармации" - РИА Новости, 08.12.2025
Хинштейн поручил снять с должности директора "Курской фармации"
Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал отстранить от должности гендиректора фармацевтической компании "Курская фармация" за срывы сроков... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T11:32:00+03:00
2025-12-08T11:32:00+03:00
курская область
александр хинштейн
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766115792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d5ab524a32315f2e85fb8084367009c.jpg
https://ria.ru/20251202/hinshtejn-2059126932.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766115792_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_1a11e27dce5110e43fa6148f38de7864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, александр хинштейн, общество
Курская область, Александр Хинштейн, Общество
Хинштейн поручил снять с должности директора "Курской фармации"

Хинштейн поручил снять с должности директора "Курской фармации" за срыв поставки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал отстранить от должности гендиректора фармацевтической компании "Курская фармация" за срывы сроков поставки лекарственных препаратов для льготников.
В августе Хинштейн поручил подробно проанализировать деятельность "Курской фармации", которая занимается обеспечением льготными лекарствами. Первый вице-губернатор, председатель правительства региона Александр Чепик заявлял, что министерство финансов Курской области начало проверку организации. В ходе оперативного заседания 8 декабря Чепик доложил, что в правоохранительные органы в отношении сотрудников министерства здравоохранения, которые отвечали за данное направление, и руководителей этого предприятия будут направлены материалы.
"Я не понимаю, как руководители предприятия, на 100% принадлежащего Курской области, могут саботировать проведение проверки, назначенной по распоряжению высшего должностного лица региона. Значит руководителя этого предприятия от должности отстранить, в отношении него материалы подготовить, направить в уполномоченные на это структуры... Игорь Викторович, мы с вами работать не будем. А где вы будете работать, дальше будет определяться тем, кому положено", – заявил Хинштейн в ходе заседания.
Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Хинштейн рассказал Путину, где появился Колобок
2 декабря, 10:28
 
Курская областьАлександр ХинштейнОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала