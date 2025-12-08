Госдума рассмотрит продление механизма параллельного импорта

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении механизма "параллельного импорта" на 2026 год, Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении механизма "параллельного импорта" на 2026 год, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Совет Государственной Думы определил 9 декабря датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о продлении на 2026 год антисанкционного спецрегулирования в экономике", - сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба Госдумы

По его словам, решение позволит укрепить суверенитет и экономическую безопасность России

"Запад ввел против России более 30 тысяч санкций, обещал разорвать нашу экономику в клочья. Ничего не вышло! Сегодня Россия - крупнейшая экономика Европы . Нам со своей стороны важно делать всё, чтобы законодательно укреплять фундамент развития отечественной промышленности и производства", - отметил председатель Госдумы.

Документ разработан в целях продления на следующий год отдельных мер по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Он, в частности, обеспечивает продление действия механизма параллельного импорта на 2026 год. Этот механизм позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Он реализуется в России с мая 2022 года.

Законопроектом на 2026 год продлевается право правительства устанавливать особенности: оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории РФ продукции требованиям техрегламентов; организации и осуществления видов государственного (муниципального) контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов; обращения лекарств и медицинских изделий.