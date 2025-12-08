Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит продление механизма параллельного импорта
17:28 08.12.2025
Госдума рассмотрит продление механизма параллельного импорта
Госдума рассмотрит продление механизма параллельного импорта
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении механизма "параллельного импорта" на 2026 год, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 08.12.2025
экономика, россия, европа, вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Россия, Европа, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит продление механизма параллельного импорта

Госдума рассмотрит во II чтении продление механизма параллельного импорта

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении механизма "параллельного импорта" на 2026 год, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Совет Государственной Думы определил 9 декабря датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о продлении на 2026 год антисанкционного спецрегулирования в экономике", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
По его словам, решение позволит укрепить суверенитет и экономическую безопасность России.
"Запад ввел против России более 30 тысяч санкций, обещал разорвать нашу экономику в клочья. Ничего не вышло! Сегодня Россия - крупнейшая экономика Европы. Нам со своей стороны важно делать всё, чтобы законодательно укреплять фундамент развития отечественной промышленности и производства", - отметил председатель Госдумы.
Документ разработан в целях продления на следующий год отдельных мер по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Он, в частности, обеспечивает продление действия механизма параллельного импорта на 2026 год. Этот механизм позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Он реализуется в России с мая 2022 года.
Законопроектом на 2026 год продлевается право правительства устанавливать особенности: оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории РФ продукции требованиям техрегламентов; организации и осуществления видов государственного (муниципального) контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов; обращения лекарств и медицинских изделий.
На следующий год продлевается также право кабмина принимать решения, предусматривающие вступление в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и принимаемых в целях снижения негативных последствий введения в отношении России ограничительных мер экономического характера и повышения устойчивости развития экономики, в иные сроки, чем предусмотрены законом об обязательных требованиях в РФ.
ЭкономикаРоссияЕвропаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
