В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 08.12.2025
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.12.2025
Специальная военная операция на Украине, Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения

В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения на прием и выпуск судов

© iStock.com / Santiago Rodriguez FontoСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© iStock.com / Santiago Rodriguez Fonto
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.
"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавляется в сообщении.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГеленджикФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
