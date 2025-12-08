https://ria.ru/20251208/gelendzhik-2060527148.html
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения - РИА Новости, 08.12.2025
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
