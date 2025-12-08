Французские профсоюзы призвали работников Лувра к забастовке

ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости. Три французских профсоюза, а именно "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT), "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Солидарные" (Sud), призвали сотрудников парижского музея Лувр к бессрочной забастовке с 15 декабря, пишет в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление профсоюзов.

"Сотрудники парижского Лувра призываются к бессрочной забастовке... с 15 декабря, этот призыв... инициировали профсоюзы CGT, Sud и CFDT, которые его единогласно одобрили на общем собрании в актовом зале музея, которое собрало около 200 человек", - говорится в материале.

Профсоюзы призвали к началу забастовки в знак протеста против ухудшения условий труда и нехватки ресурсов, с которой столкнулся Лувр в условиях ограбления и трудностей с проведением реставрации. Деятели профсоюзов также написали письмо на имя министра культуры Франции Рашиды Дати. В своем письме они призывают Дати к проведению прямых переговоров из-за "беспрецедентного ухудшения внутренней социальной обстановки" в Лувре и необходимости принятия срочных мер, уточняет Франс Пресс.

"Каждый день из-за нехватки персонала, технических неисправностей и заметного обветшания здания, музейные помещения бывают закрыты значительно дольше, чем предусмотрено по плану. Посетители теперь имеют лишь ограниченный доступ к экспонатам и испытывают затруднения при передвижении по музею. Посещение Лувра (сегодня - ред.) превратилось в настоящее испытание", - приводит Франс Пресс фрагмент из письма профсоюзов.

В ноябре Лувр столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. В середине месяца музей сообщил о закрытии для посетителей одной из своих галерей из-за хрупкости перекрытий. Кроме того, в конце ноября библиотека Лувра была затоплена грязной водой в результате протечки старых труб, из-за чего повреждены от 300 до 400 документов.

Осенью 2025 года музей также пережил громкое ограбление. Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения.

Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.

Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца 2025 года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.