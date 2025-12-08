FT: Франция не хочет использовать российские активы в ее банках

"Французские чиновники поддерживают идею репарационного кредита, но при этом выступают против плана, включающего задействование активов, хранящихся в коммерческих банках, заявляя, что контрактные обязательства этих кредитных учреждений отличаются от тех, что в (бельгийской расчетно-клиринговой системе - ред.) Euroclear", - пишет издание.

Как заявили собеседники газеты, частные кредитные организации, в которых находятся российские активы, как правило, обязаны выплачивать проценты вкладчику, то есть России, однако условия контрактов не везде одинаковые, в связи с чем некоторые банки смогли накапливать проценты.