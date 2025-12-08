Рейтинг@Mail.ru
FT: Франция не хочет использовать российские активы в ее банках - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 08.12.2025 (обновлено: 11:55 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/frantsija-2060499306.html
FT: Франция не хочет использовать российские активы в ее банках
FT: Франция не хочет использовать российские активы в ее банках - РИА Новости, 08.12.2025
FT: Франция не хочет использовать российские активы в ее банках
Франция поддерживает инициативу использования замороженных российских активов для кредита Киеву, но выступает против вовлечения тех активов, которые хранятся в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T09:42:00+03:00
2025-12-08T11:55:00+03:00
в мире
россия
франция
украина
евросоюз
euroclear
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149166/28/1491662894_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_49956a2c89b33d4907a467581ed4db61.jpg
https://ria.ru/20251207/ft-2060441360.html
https://ria.ru/20251205/aktivy-2060218466.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149166/28/1491662894_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_354b793cb7ab2f024f1b10faf853ddb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, украина, евросоюз, euroclear, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Франция, Украина, Евросоюз, Euroclear, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
FT: Франция не хочет использовать российские активы в ее банках

FT: Франция не хочет экспроприировать хранящиеся в ее частных банках активы РФ

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВид на Эйфелеву башню в Париже
Вид на Эйфелеву башню в Париже - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Вид на Эйфелеву башню в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Франция поддерживает инициативу использования замороженных российских активов для кредита Киеву, но выступает против вовлечения тех активов, которые хранятся в коммерческих банках, в том числе 18 миллиардов евро в самой Франции, сообщает газета Financial Times.
По данным издания, практически все 18 миллиардов евро хранятся в частных банках Франции. Париж отказывается раскрывать, о каких именно кредитных учреждениях идет речь, ссылаясь на конфиденциальность клиентских данных. Как отмечает Financial Times, в Евросоюзе все больше усиливают давление на Францию с целью использовать хранимые ей активы РФ для кредита Украине.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Евросоюз может навсегда заблокировать российские активы, пишет FT
Вчера, 19:11
"Французские чиновники поддерживают идею репарационного кредита, но при этом выступают против плана, включающего задействование активов, хранящихся в коммерческих банках, заявляя, что контрактные обязательства этих кредитных учреждений отличаются от тех, что в (бельгийской расчетно-клиринговой системе - ред.) Euroclear", - пишет издание.
Ссылаясь на источники, газета сообщает, что, за исключением активов на сумму 185 миллиардов евро, хранящихся в Euroclear, вся остальная сумма - 25 миллиардов евро - находится в бельгийских и французских коммерческих банках: 7 миллиардов в первых и 18 - во вторых. По словам собеседников издания, основная доля французской части активов хранится в крупнейшем банке страны BNP Paribas.
Как заявили собеседники газеты, частные кредитные организации, в которых находятся российские активы, как правило, обязаны выплачивать проценты вкладчику, то есть России, однако условия контрактов не везде одинаковые, в связи с чем некоторые банки смогли накапливать проценты.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Операции с российскими активами без ее согласия станут кражей, заявил посол
5 декабря, 21:03
 
В миреРоссияФранцияУкраинаЕвросоюзEuroclearЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала