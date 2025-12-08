FT: Франция не хочет использовать российские активы в ее банках

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Франция поддерживает инициативу использования замороженных российских активов для кредита Киеву, но выступает против вовлечения тех активов, которые хранятся в коммерческих банках, в том числе 18 миллиардов евро в самой Франции, сообщает газета Financial Times.
По данным издания, практически все 18 миллиардов евро хранятся в частных банках Франции. Париж отказывается раскрывать, о каких именно кредитных учреждениях идет речь, ссылаясь на конфиденциальность клиентских данных. Как отмечает Financial Times, в Евросоюзе все больше усиливают давление на Францию с целью использовать хранимые ей активы РФ для кредита Украине.
"Французские чиновники поддерживают идею репарационного кредита, но при этом выступают против плана, включающего задействование активов, хранящихся в коммерческих банках, заявляя, что контрактные обязательства этих кредитных учреждений отличаются от тех, что в (бельгийской расчетно-клиринговой системе - ред.) Euroclear", - пишет издание.
Ссылаясь на источники, газета сообщает, что, за исключением активов на сумму 185 миллиардов евро, хранящихся в Euroclear, вся остальная сумма - 25 миллиардов евро - находится в бельгийских и французских коммерческих банках: 7 миллиардов в первых и 18 - во вторых. По словам собеседников издания, основная доля французской части активов хранится в крупнейшем банке страны BNP Paribas.
Как заявили собеседники газеты, частные кредитные организации, в которых находятся российские активы, как правило, обязаны выплачивать проценты вкладчику, то есть России, однако условия контрактов не везде одинаковые, в связи с чем некоторые банки смогли накапливать проценты.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.