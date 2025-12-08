Рейтинг@Mail.ru
Троих фигурантов дела Бентли лишили воинских званий - РИА Новости, 08.12.2025
12:03 08.12.2025
Троих фигурантов дела Бентли лишили воинских званий
Троих фигурантов дела Бентли лишили воинских званий - РИА Новости, 08.12.2025
Троих фигурантов дела Бентли лишили воинских званий
Троих осужденных по делу о гибели корреспондента Sputnik Рассела Бентли лишили воинских званий по решению суда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
донбасс
донецк
россия
рассел бентли
маргарита симоньян
дмитрий киселев
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
донбасс
донецк
россия
донбасс, донецк, россия, рассел бентли, маргарита симоньян, дмитрий киселев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Донбасс, Донецк, Россия, Рассел Бентли, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Троих фигурантов дела Бентли лишили воинских званий

РИА Новости: троих фигурантов дела об убийстве Бентли лишили воинских званий

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Троих осужденных по делу о гибели корреспондента Sputnik Рассела Бентли лишили воинских званий по решению суда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Вансяцкого признать виновным в совершении преступления с дополнительным наказанием в виде лишения воинского звания майор… Иорданова - дополнительное наказание в виде лишения воинского звания старший лейтенант... Владиславу Агальцеву дополнительное наказание в виде лишения звания младший сержант", - заявил судья.
"Здесь тяжело, но я продолжу работать". Каким запомнился Рассел Бентли
20 июня, 15:11
"Здесь тяжело, но я продолжу работать". Каким запомнился Рассел Бентли
20 июня, 15:11
Суд в Донецке в понедельник приговорил на сроки до 12 лет лишения свободы фигурантов дела об убийстве Бентли. Как сообщил Южный окружной военный суд, назначено наказание: Вансяцкому - 12 лет колонии строгого режима, Иорданову - 12 лет колонии строгого режима, Агальцеву - 11 лет колонии строгого режима, Бажину - 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
В апреле 2024 года главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.
Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса.
Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.
В сентябре 2024 года СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места происшествия".
Суд вынес приговоры убийцам корреспондента Sputnik Бентли
11:13
Суд вынес приговоры убийцам корреспондента Sputnik Бентли
11:13
 
ДонбассДонецкРоссияРассел БентлиМаргарита СимоньянДмитрий КиселевСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
