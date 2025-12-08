Троих фигурантов дела Бентли лишили воинских званий

ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Троих осужденных по делу о гибели корреспондента Sputnik Рассела Бентли лишили воинских званий по решению суда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Вансяцкого признать виновным в совершении преступления с дополнительным наказанием в виде лишения воинского звания майор… Иорданова - дополнительное наказание в виде лишения воинского звания старший лейтенант... Владиславу Агальцеву дополнительное наказание в виде лишения звания младший сержант", - заявил судья.