
Эрдоган и Орбан выступят с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 08.12.2025
09:17 08.12.2025
Эрдоган и Орбан выступят с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995752977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c16ac3feb0538a7ca2cebd06d9e8f470.jpg
Эрдоган и Орбан выступят с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле

© РИА Новости
Стамбул
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступят с заявлением для СМИ после подписания ряда соглашений в Стамбуле в понедельник, следует из графика турецкого лидера на понедельник.
Орбан вечером прибыл в турецкий мегаполис, где в понедельник состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция - Венгрия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Венгрия хочет закрепить позиции через диалог с Россией и США, заявил Орбан
6 декабря, 23:23
"Церемония официальной встречи, переговоры как в формате тет-а-тет, так и расширенные с участием делегаций пройдут в рабочем офисе президента Турции Долмабахче в Стамбуле. По итогам переговоров планируется подписание соглашений и заявление лидеров для СМИ", - говорится в сообщении канцелярии.
Глава Управления коммуникаций при президенте Турции Бурханеттин Дуран сообщал, что в ходе визита Орбана будут оценены все аспекты расширенных отношений стратегического партнерства, а также состоится всесторонний обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Помимо этого, предусматривается заключение различных соглашений, направленных на укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Турция выразила опасения из-за атак ВСУ на суда в Черном море
6 декабря, 16:50
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
