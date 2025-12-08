Эрдоган и Орбан выступят с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле

АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступят с заявлением для СМИ после подписания ряда соглашений в Стамбуле в понедельник, следует из графика турецкого лидера на понедельник.
"Церемония официальной встречи, переговоры как в формате тет-а-тет, так и расширенные с участием делегаций пройдут в рабочем офисе президента Турции Долмабахче в Стамбуле. По итогам переговоров планируется подписание соглашений и заявление лидеров для СМИ", - говорится в сообщении канцелярии.
Глава Управления коммуникаций при президенте Турции Бурханеттин Дуран сообщал, что в ходе визита Орбана будут оценены все аспекты расширенных отношений стратегического партнерства, а также состоится всесторонний обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Помимо этого, предусматривается заключение различных соглашений, направленных на укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений.
Турция выразила опасения из-за атак ВСУ на суда в Черном море
6 декабря, 16:50