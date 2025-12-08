Более 50 экскурсий на энергообъектах Подмосковья провели в ноябре

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Более 50 экскурсий на энергообъектах было проведено в 40 муниципалитетах Подмосковья в ноябре, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Так ведомство предоставило возможность участникам — школьникам, студентам колледжей, председателям советов многоквартирных домов (МКД) и активным жителям — изнутри увидеть работу систем жизнеобеспечения региона.

Данный проект проводили вместе с администрациями городских округов и ресурсоснабжающими организациями Подмосковья. Его главные задачи — помочь молодежи с выбором профессии, пробудить интерес к инженерно-техническому делу, а также рассказать жителям об основах ЖКХ и способах экономии энергии.

Участники посетили множество современных и стратегически важных объектов. Так, ученики школы в Наро-Фоминске побывали в котельной на улице Ленина, 21, а гимназисты из гимназии № 17 в Мытищах — на одной из городских котельных. Восьмиклассники школы "Перспектива" увидели, как работает котельная № 1 в городском округе Власиха, а студенты Истринского филиала Красногорского колледжа — котельную на улице Большевиков в Истре.

Также участники проекта увидели объекты теплоснабжения в Бронницах. В Люберцах и Жуковском они посетили котельные и тепловые пункты. Экскурсии прошли и в других городах: в Лобне, Краснознаменске, Раменском, Фрязине, Долгопрудном, Красногорске и Луховицах. Отдельной точкой маршрута стала Шатурская государственная районная электростанция.

"Проведенный цикл экскурсий наглядно продемонстрировал открытость и технологичность современной подмосковной энергетики. Для нас было важно не просто показать оборудование, а объяснить прямую связь между работой специалиста на котельной и теплом в каждом доме", — приводит пресс-служба слова министра энергетики Московской области Сергея Воропанова.

Он добавил, что видит значительный интерес со стороны школьников, которые задавали сложные и осмысленные вопросы, отметив при этом, что эти ребята — будущий кадровый резерв отрасли.