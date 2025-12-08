https://ria.ru/20251208/ekosistema-2060543513.html
Тюменская область формирует экосистему креативных индустрий
Тюменская область формирует экосистему креативных индустрий - РИА Новости, 08.12.2025
Тюменская область формирует экосистему креативных индустрий
В Тюменской области на протяжении пяти лет активно формируется экосистема креативных индустрий, результаты такой работы заметны, отметил губернатор Александр... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:46:00+03:00
2025-12-08T12:46:00+03:00
2025-12-08T12:46:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818643562_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_a6c1458ed51ed75ace94df7389a6d8e1.jpg
https://ria.ru/20251205/moor-2060339513.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818643562_2:0:890:666_1920x0_80_0_0_133cfaa689eacb8705466d3a00b9c5f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Тюменская область формирует экосистему креативных индустрий
Тюменская область на протяжении 5 лет формирует экосистему креативных индустрий
ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. В Тюменской области на протяжении пяти лет активно формируется экосистема креативных индустрий, результаты такой работы заметны, отметил губернатор Александр Моор по итогам встречи с креативными предпринимателями.
"Встретился с тюменскими креативными предпринимателями. Поговорили о том, как развивается этот сектор экономики и какие задачи впереди. Последние пять лет последовательно формируем экосистему, в которой растут таланты и запускаются новые проекты. Результаты заметны: на модные показы приезжают дизайнеры со всей страны, активно развивается сообщество рестораторов, появляются новые заведения", - написал Моор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, следствием этих усилий стала победа в национальной премии в номинации "Креативный регион".
На сайте облправительства сообщается, что в соответствии с принятой в регионе Стратегией развития креативных индустрий до 2030 года, в число наиболее актуальных направлений входят разработка программного обеспечения, архитектура и урбанистика, медиа, гастрономия, мода и кино. В регионе созданы и развиваются более 16 деловых сообществ по всем направлениям креативных индустрий. Сформировано уникальное межотраслевое сообщество – клуб продюсеров креативных индустрий. В числе позитивных практик – участие креативных предпринимателей в создании комфортной городской среды.