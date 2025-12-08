Тюменская область формирует экосистему креативных индустрий

ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. В Тюменской области на протяжении пяти лет активно формируется экосистема креативных индустрий, результаты такой работы заметны, отметил губернатор Александр Моор по итогам встречи с креативными предпринимателями.

"Встретился с тюменскими креативными предпринимателями. Поговорили о том, как развивается этот сектор экономики и какие задачи впереди. Последние пять лет последовательно формируем экосистему, в которой растут таланты и запускаются новые проекты. Результаты заметны: на модные показы приезжают дизайнеры со всей страны, активно развивается сообщество рестораторов, появляются новые заведения", - написал Моор в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, следствием этих усилий стала победа в национальной премии в номинации "Креативный регион".