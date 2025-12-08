Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область формирует экосистему креативных индустрий - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
12:46 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/ekosistema-2060543513.html
Тюменская область формирует экосистему креативных индустрий
Тюменская область формирует экосистему креативных индустрий - РИА Новости, 08.12.2025
Тюменская область формирует экосистему креативных индустрий
В Тюменской области на протяжении пяти лет активно формируется экосистема креативных индустрий, результаты такой работы заметны, отметил губернатор Александр... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:46:00+03:00
2025-12-08T12:46:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818643562_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_a6c1458ed51ed75ace94df7389a6d8e1.jpg
https://ria.ru/20251205/moor-2060339513.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818643562_2:0:890:666_1920x0_80_0_0_133cfaa689eacb8705466d3a00b9c5f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Тюменская область формирует экосистему креативных индустрий

Тюменская область на протяжении 5 лет формирует экосистему креативных индустрий

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тюменской областиГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. В Тюменской области на протяжении пяти лет активно формируется экосистема креативных индустрий, результаты такой работы заметны, отметил губернатор Александр Моор по итогам встречи с креативными предпринимателями.
"Встретился с тюменскими креативными предпринимателями. Поговорили о том, как развивается этот сектор экономики и какие задачи впереди. Последние пять лет последовательно формируем экосистему, в которой растут таланты и запускаются новые проекты. Результаты заметны: на модные показы приезжают дизайнеры со всей страны, активно развивается сообщество рестораторов, появляются новые заведения", - написал Моор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, следствием этих усилий стала победа в национальной премии в номинации "Креативный регион".
На сайте облправительства сообщается, что в соответствии с принятой в регионе Стратегией развития креативных индустрий до 2030 года, в число наиболее актуальных направлений входят разработка программного обеспечения, архитектура и урбанистика, медиа, гастрономия, мода и кино. В регионе созданы и развиваются более 16 деловых сообществ по всем направлениям креативных индустрий. Сформировано уникальное межотраслевое сообщество – клуб продюсеров креативных индустрий. В числе позитивных практик – участие креативных предпринимателей в создании комфортной городской среды.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Моор: большая Тюменская область сохраняет позиции технохаба ТЭК
5 декабря, 19:51
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала