В Екатеринбурге задержали руководителя "рабочего дома"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Екатеринбуржец, руководивший одним из так называемых "рабочих домов", задержан по обвинению в мошенничестве, при обыске у него обнаружено несколько миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.

"По факту мошеннических действий следователями городского управления внутренних дел возбуждено уголовное дело. Ранее не судимому местному жителю 1984 года рождения, руководящему "рабочим домом", предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 172 УК РФ . В ходе обыска у фигуранта обнаружена крупная сумма денег - несколько миллионов рублей", - сообщили в управлении.

Следствие устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

В "рабочих домах" дают приют и простую работу, проводят ресоциализацию людей, которым негде жить и попавшим в стесненные жизненные обстоятельства.