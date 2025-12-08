https://ria.ru/20251208/ekaterinburg-2060631774.html
В Екатеринбурге задержали руководителя "рабочего дома"
происшествия
россия
екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Екатеринбуржец, руководивший одним из так называемых "рабочих домов", задержан по обвинению в мошенничестве, при обыске у него обнаружено несколько миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
"По факту мошеннических действий следователями городского управления внутренних дел возбуждено уголовное дело. Ранее не судимому местному жителю 1984 года рождения, руководящему "рабочим домом", предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 172 УК РФ
. В ходе обыска у фигуранта обнаружена крупная сумма денег - несколько миллионов рублей", - сообщили в управлении.
Следствие устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.
В "рабочих домах" дают приют и простую работу, проводят ресоциализацию людей, которым негде жить и попавшим в стесненные жизненные обстоятельства.
По данным местных СМИ, речь идет о бизнесмене Михаиле Арзамасцеве, учредителе АНО "Чистое сердце". Согласно сообщению Telegram-канала "112", предположительно, данная организация под видом помощи бездомным и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, использовалась для "отмывания" денежных средств в сфере строительства через фиктивные контракты с застройщиками, а ее руководитель отбирал имущество у социально незащищенных работников, которое затем продавал.