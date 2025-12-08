Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: суперсервис помог 27 тысяч раз переезжающим по реновации - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 08.12.2025 (обновлено: 17:18 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/efimov-2060536492.html
Ефимов: суперсервис помог 27 тысяч раз переезжающим по реновации
Ефимов: суперсервис помог 27 тысяч раз переезжающим по реновации - РИА Новости, 08.12.2025
Ефимов: суперсервис помог 27 тысяч раз переезжающим по реновации
Москвичи воспользовались примерно 27,4 тысячи раз суперсервисом "Переезд по программе реновации", который появился в столице в ноябре 2020 года, сообщил заммэра РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:15:00+03:00
2025-12-08T17:18:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg
https://ria.ru/20251208/efimov-2060419725.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_938f8f127f74c912fae86548b3ecd2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: суперсервис помог 27 тысяч раз переезжающим по реновации

Ефимов: суперсервис для оформления документов по реновации помог 27 тысяч раз

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Москвичи воспользовались примерно 27,4 тысячи раз суперсервисом "Переезд по программе реновации", который появился в столице в ноябре 2020 года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С его помощью можно составить индивидуальную инструкцию по переезду, а также воспользоваться рядом сервисов в электронном виде. Сейчас доступно шесть опций, четыре из них связаны с оформлением документов на новое жилье. Это дистанционная загрузка копий личных и правоустанавливающих документов для подготовки проекта договора на новую квартиру, онлайн-запись на осмотр квартиры, заключение договора и, если необходимо, его нотариальное заверение", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, самой популярной среди москвичей стала опция записи в режиме онлайн на осмотр жилья – за пять лет пришло около 18,1 тысячи заявок.
В сообщении указывается, что следующая по популярности – опция по загрузке копий документов, ею воспользовались около 8 тысяч семей. Еще примерно 1 тысячу раз участники программы реновации использовали сервис для выбора даты и времени подписания договора.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Ефимов: 736 тысяч "квадратов" построят по КРТ в промзоне "Коломенское"
Вчера, 09:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала