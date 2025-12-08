https://ria.ru/20251208/efimov-2060536492.html
Ефимов: суперсервис помог 27 тысяч раз переезжающим по реновации
Ефимов: суперсервис помог 27 тысяч раз переезжающим по реновации - РИА Новости, 08.12.2025
Ефимов: суперсервис помог 27 тысяч раз переезжающим по реновации
Москвичи воспользовались примерно 27,4 тысячи раз суперсервисом "Переезд по программе реновации", который появился в столице в ноябре 2020 года, сообщил заммэра РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:15:00+03:00
2025-12-08T16:15:00+03:00
2025-12-08T17:18:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg
https://ria.ru/20251208/efimov-2060419725.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_938f8f127f74c912fae86548b3ecd2a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: суперсервис помог 27 тысяч раз переезжающим по реновации
Ефимов: суперсервис для оформления документов по реновации помог 27 тысяч раз
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Москвичи воспользовались примерно 27,4 тысячи раз суперсервисом "Переезд по программе реновации", который появился в столице в ноябре 2020 года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С его помощью можно составить индивидуальную инструкцию по переезду, а также воспользоваться рядом сервисов в электронном виде. Сейчас доступно шесть опций, четыре из них связаны с оформлением документов на новое жилье. Это дистанционная загрузка копий личных и правоустанавливающих документов для подготовки проекта договора на новую квартиру, онлайн-запись на осмотр квартиры, заключение договора и, если необходимо, его нотариальное заверение", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, самой популярной среди москвичей стала опция записи в режиме онлайн на осмотр жилья – за пять лет пришло около 18,1 тысячи заявок.
В сообщении указывается, что следующая по популярности – опция по загрузке копий документов, ею воспользовались около 8 тысяч семей. Еще примерно 1 тысячу раз участники программы реновации использовали сервис для выбора даты и времени подписания договора.