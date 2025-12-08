Ефимов: суперсервис помог 27 тысяч раз переезжающим по реновации

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Москвичи воспользовались примерно 27,4 тысячи раз суперсервисом "Переезд по программе реновации", который появился в столице в ноябре 2020 года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С его помощью можно составить индивидуальную инструкцию по переезду, а также воспользоваться рядом сервисов в электронном виде. Сейчас доступно шесть опций, четыре из них связаны с оформлением документов на новое жилье. Это дистанционная загрузка копий личных и правоустанавливающих документов для подготовки проекта договора на новую квартиру, онлайн-запись на осмотр квартиры, заключение договора и, если необходимо, его нотариальное заверение", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

По его словам, самой популярной среди москвичей стала опция записи в режиме онлайн на осмотр жилья – за пять лет пришло около 18,1 тысячи заявок.