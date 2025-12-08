"Единственный выход": финал громкой истории с квартирой Ларисы Долиной

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. История с московской квартирой Ларисы Долиной давно вышла за рамки частного имущественного спора. Это и юридический прецедент, и нерв общества, и повод для обсуждений в Госдуме. А теперь у нее появился новый поворот.

"Это единственное справедливое решение"

В специальном выпуске "Пусть говорят" Лариса Долина вышла в студию и произнесла фразу, которую многие давно от нее ждали:

"Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение".

То есть певица публично признала: покупательница не должна расплачиваться за то, что артистка сама попала в руки аферистов. Однако есть важная оговорка — юридически спор еще не закончен, и судьбу квартиры должен определить Верховный суд.

Полина Лурье на запись программы не пришла. Ее позицию озвучили через письменное обращение:

"Я благодарю журналистов вашего канала за приглашение, но я не являюсь публичной личностью и хочу оградить своих детей и себя от излишнего внимания. На протяжении всего судебного процесса я сознательно не хотела ничего комментировать, чтобы избежать обвинений в давлении на суд. И сегодня я прошу всех дождаться решения высшей судебной инстанции, после чего можно будет что-то комментировать".

Как из частного конфликта родилась "схема Долиной"

Поводом для всей истории стала квартира в центре Москвы, которую Долина продала, а потом через суд вернула себе, заявив, что сделку заключила под влиянием мошенников. Хамовнический суд Москвы в конце марта 2025 года встал на сторону певицы: признал договор купли-продажи недействительным, прекратил право собственности Полины Лурье и восстановил право собственности за Долиной.

Сама артистка утверждала, что стала жертвой сложной аферы: несколько месяцев неизвестные "сотрудники банка" и "силовики" убеждали ее, что деньги и имущество находятся под угрозой, надо срочно спасать накопления и переводить их на "безопасные" счета. В итоге были и переводы, и передача наличных курьеру, и продажа квартиры. Ущерб оценили минимум в 317 миллионов рублей.

Следствие шло своим чередом: задержали курьера Анжелу Цырульникову и еще троих фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В ноябре суд назначил им реальные сроки — от четырех до семи лет — плюс штрафы по 900 тысяч рублей каждому.

Но параллельно с уголовным делом шел гражданский процесс: Долина требовала признать сделку с квартирой недействительной. И здесь, по мнению риелторов и юристов, был создан очень неприятный прецедент: добросовестный покупатель, заплативший за жилье, в итоге остался и без квартиры, и без денег.

Полина Лурье какое-то время была полноправным собственником. ФНС даже успела выставить ей налог за этот объект — более 100 тысяч рублей.

После решения Хамовнического суда Мосгорсуд и Второй кассационный суд поддержали позицию Долиной. Тогда Лурье пошла дальше — подала жалобу в Верховный суд. Ее адвокат Светлана Свириденко прямо говорит, на что рассчитывает клиентка:

"Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде, ибо эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей".

Что будет с "эффектом Долиной" и рынком жилья

История одной квартиры в дорогом районе столицы неожиданно заставила задуматься и законодателей. На слуху теперь не только фамилия певицы, но и устойчивое выражение "схема Долиной": когда продавец, получив деньги и оформив сделку, спустя какое-то время заявляет, что в момент продажи находился под воздействием мошенников, и требует вернуть жилье.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков открыто говорит , что депутаты собираются обсуждать эту проблему отдельно:

"Фракции заинтересованы защищать граждан от финансовых мошенников. И в этом плане очень много инициатив, многие поддерживаем. В том числе, кстати, "эффект Долиной" скоро будем, может быть, рассматривать".

Одна из идей, которые уже озвучиваются, — ввести так называемый период охлаждения для сделок с недвижимостью. Суть проста: деньги покупателя в течение семи дней после заключения договора лежат на специальном счете. Ни продавец, ни посредники не могут их снять или перевести, пока сделка окончательно не завершена.

Логика в этом есть: если человек действительно попал под влияние мошенников, есть шанс успеть остановить операцию. Но у юристов и риелторов тут свои вопросы — как это скажется на сроках сделок, что делать с ипотекой, кто будет хранить средства и на каких условиях.

Аксаков подчеркивает : сначала нужно дождаться решения Верховного суда по делу Долиной и Лурье. Уже после этого станет ясно, насколько глубоко придется вмешиваться в правила игры на рынке вторичного жилья.

Что в итоге?

Верховный суд должен поставить точку — подтвердить или отменить решения нижестоящих инстанций, решить судьбу квартиры и обозначить рамки для подобных споров в будущем.