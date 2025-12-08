МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Евросоюзу, который под влиянием администрации бывшего американского президента Джо Байдена встал на путь экономического и цивилизационного упадка, пора послушать текущего лидера США Дональда Трампа и спасти Европу, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«
"Команда Байдена полностью управляет Брюсселем, толкая ЕС на неправильный путь, - массовую иммиграцию, мягкое отношение к преступности, экономический и цивилизационный упадок. Теперь бюрократы ЕС вдруг "не хотят вмешательства США" под руководством папочки Трампа. Пора послушать папочку и спасти Европу", - написал Дмитриев в соцсети X.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Глава РФПИ Дмитриев ответил на слова Каллас о российской агрессии
11 августа, 22:47