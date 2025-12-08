Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев посоветовал ЕС послушать Трампа и спасти Европу - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/dmitriev-2060650407.html
Дмитриев посоветовал ЕС послушать Трампа и спасти Европу
Дмитриев посоветовал ЕС послушать Трампа и спасти Европу - РИА Новости, 08.12.2025
Дмитриев посоветовал ЕС послушать Трампа и спасти Европу
Евросоюзу, который под влиянием администрации бывшего американского президента Джо Байдена встал на путь экономического и цивилизационного упадка, пора... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:31:00+03:00
2025-12-08T18:31:00+03:00
в мире
сша
европа
россия
джо байден
дональд трамп
кирилл дмитриев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735572481_0:59:3070:1786_1920x0_80_0_0_e12278f7bc6acdbaf59134cb59bb291c.jpg
https://ria.ru/20250811/ukraina-2034686353.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735572481_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_94fa209f129b77b8f2a1421f0a073740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, россия, джо байден, дональд трамп, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Европа, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев посоветовал ЕС послушать Трампа и спасти Европу

Глава РФПИ Дмитриев считает, что Евросоюзу пора послушать Трампа и спасти Европу

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Евросоюзу, который под влиянием администрации бывшего американского президента Джо Байдена встал на путь экономического и цивилизационного упадка, пора послушать текущего лидера США Дональда Трампа и спасти Европу, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«
"Команда Байдена полностью управляет Брюсселем, толкая ЕС на неправильный путь, - массовую иммиграцию, мягкое отношение к преступности, экономический и цивилизационный упадок. Теперь бюрократы ЕС вдруг "не хотят вмешательства США" под руководством папочки Трампа. Пора послушать папочку и спасти Европу", - написал Дмитриев в соцсети X.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Глава РФПИ Дмитриев ответил на слова Каллас о российской агрессии
11 августа, 22:47
 
В миреСШАЕвропаРоссияДжо БайденДональд ТрампКирилл ДмитриевЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала