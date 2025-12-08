Биография Эдуарда Давыдова

Эдуард Давыдов — генеральный директор "Росхима", ключевого холдинга российской химической промышленности. Под его руководством реализуются программы модернизации производственных мощностей и импортозамещения, внедряются инновационные экологичные технологии, а также запускаются проекты по изготовлению продукции, ранее не выпускавшейся в РФ или утраченной в постсоветский период.

Образование и начало карьеры

Давыдов Эдуард Маликович родился 10 июля 1984 года. Выпускник Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева. Диплом по специальности "химическая технология и биотехнология" получил в 2005 году. На выбор профессии повлиял отец — ученый-химик, в лаборатории которого будущий топ-менеджер с детства наблюдал за экспериментами и опытами.

В 2010 году Эдуард Давыдов получил второе высшее образование, окончив Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации со специализацией в экономике. К этому времени он уже имел пятилетний опыт работы на различных должностях в химической отрасли и стремился дополнить технические компетенции знанием экономических механизмов управления производством.

До перехода в БСК Эдуард Давыдов работал в сферах торговли химпродукцией, внешнеэкономической деятельности и инновационных разработок.

Руководство БСК и производственные достижения

В состав руководства "Башкирской содовой компании" (БСК) Эдуард Давыдов вошел в 2013 году в качестве заместителя генерального директора, а возглавил ее в 2019 году. Принятые им управленческие решения позволили химхолдингу существенно нарастить объемы выпуска продукции, начать модернизацию мощностей и приступить к внедрению масштабных экологических проектов.

В июне 2025 года контрольный пакет акций "Башкирской содовой компании" был приобретен холдингом "Росхим", которым с 2022 года руководит Эдуард Давыдов. БСК играет значимую роль в развитии производственных площадок "Росхима", реализуя такие флагманские проекты модернизации, как строительство производства эмульсионного ПВХ — импортируемого ранее продукта, что позволит закрыть потребности десятков отраслей промышленности. Компания внедрила технологию переработки отходов во вторичное сырье, производя абгазную соляную кислоту, сделав таким образом шаг в сторону экономики замкнутого цикла.

Сам Эдуард Давыдов с июня 2025 года не входит в органы управления БСК, продолжая курировать ее развитие как глава "Росхима".

Группа "Росхим": развитие химической отрасли России

Должность генерального директора "Росхима" Эдуард Давыдов занял в феврале 2022 года.

По данным на 2025 год, в управленческом контуре "Росхима" функционируют 36 химических предприятий в 13 регионах России.

Производства холдинга сгруппированы в пять кластеров: биохимический, газохимический, нефтехимический, индустриальный и содовый.

Холдинг под руководством Эдуарда Давыдова "Росхим" реализует государственный курс на обеспечение технологического суверенитета РФ, восстановление производственного потенциала и утраченных компетенций в сфере средне- и малотоннажной химии в соответствии с целями Национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия", в том числе в целях решения задач импортозамещения. Товары, произведенные компаниями, находящимися под контролем холдинга, экспортируются в свыше полусотни государств по всему земному шару.

Продукция возглавляемого Эдуардом Давыдовым "Росхима" востребована предприятиями агросектора (антиоксиданты, бикарбонат натрия), горнодобывающей отрасли (гидросульфид натрия, натр едкий очищенный), применяется в производстве шин и резинотехнических изделий (каучуки, в том числе экологически чистые неодимовые изопреновые каучуки), строительной химии (ПВХ, кальцинированная сода) и при изготовлении моющих средств (сульфат натрия природный, кальцинированная сода).

До 2030 года "Росхим" направит более одного триллиона рублей на реализацию стратегии технологического суверенитета. Завод "Донбиотех" в Волгодонске — предприятие по выпуску аминокислот для агропромышленности — станет первым крупным проектом в области биохимических технологий. Строительство производственного комплекса потребует инвестиций более 27 миллиардов рублей на первой стадии, ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Под руководством Эдуарда Давыдова "Росхим" инвестирует в научные исследования и собственные разработки, что повышает конкурентоспособность предприятий Группы и укрепляет позиции российской химической промышленности.

Российский союз химиков