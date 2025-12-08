Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии водителя, сбившего двух дорожников, отправили в СИЗО - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/burjatija-2060508339.html
В Бурятии водителя, сбившего двух дорожников, отправили в СИЗО
В Бурятии водителя, сбившего двух дорожников, отправили в СИЗО - РИА Новости, 08.12.2025
В Бурятии водителя, сбившего двух дорожников, отправили в СИЗО
Суд отправил в СИЗО до 4 февраля 2026 года водителя, который пьяным сбил двух рабочих дорожной службы, один из дорожников погиб, другой попал в больницу,... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:33:00+03:00
2025-12-08T10:33:00+03:00
происшествия
заиграевский район
республика бурятия
toyota corolla
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251208/poezd-2060497879.html
заиграевский район
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, заиграевский район, республика бурятия, toyota corolla, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Заиграевский район, Республика Бурятия, Toyota Corolla, Крушение вертолета в Дагестане
В Бурятии водителя, сбившего двух дорожников, отправили в СИЗО

В Бурятии водителя, пьяным сбившего двух дорожников, отправили в СИЗО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 8 дек - РИА Новости. Суд отправил в СИЗО до 4 февраля 2026 года водителя, который пьяным сбил двух рабочих дорожной службы, один из дорожников погиб, другой попал в больницу, сообщила прокуратура республики.
Ранее надзорное ведомство сообщало, что 4 декабря в Заиграевском районе Бурятии пьяный 24-летний водитель Toyota Camry сбил двух рабочих дорожной службы. В результате аварии один из работников погиб на месте, второй был госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело о ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом в состоянии опьянения и не имеющим или лишенным права управления транспортным средством.
"С учетом позиции надзорного ведомства суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 4 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Алтайском крае поезд столкнулся с автомобилем
09:33
 
ПроисшествияЗаиграевский районРеспублика БурятияToyota CorollaКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала