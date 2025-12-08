https://ria.ru/20251208/burjatija-2060508339.html
В Бурятии водителя, сбившего двух дорожников, отправили в СИЗО
В Бурятии водителя, сбившего двух дорожников, отправили в СИЗО
Суд отправил в СИЗО до 4 февраля 2026 года водителя, который пьяным сбил двух рабочих дорожной службы, один из дорожников погиб, другой попал в больницу,... РИА Новости, 08.12.2025
