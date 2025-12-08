Рейтинг@Mail.ru
Угуева номинировали на звание борца года - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
13:48 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/borets-2060562377.html
Угуева номинировали на звание борца года
Угуева номинировали на звание борца года - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Угуева номинировали на звание борца года
Россиянин Заур Угуев, завоевавший золото на чемпионате мира в Загребе, претендует на звание борца года по версии Объединенного мира борьбы (UWW) среди... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T13:48:00+03:00
2025-12-08T13:48:00+03:00
единоборства
спорт
заур угуев
кайл снайдер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744579941_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_a443a692b72b0d9ada2d8f6c9f478063.jpg
/20250914/uguev-2041927655.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744579941_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_988f1375f2cc1adc178611bcdcd4c118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, заур угуев, кайл снайдер
Единоборства, Спорт, Заур Угуев, Кайл Снайдер
Угуева номинировали на звание борца года

Угуева номинировали на звание борца года среди вольников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаур Угуев
Заур Угуев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заур Угуев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россиянин Заур Угуев, завоевавший золото на чемпионате мира в Загребе, претендует на звание борца года по версии Объединенного мира борьбы (UWW) среди вольников, сообщает руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Тигран Аванян в Telegram-канале.
Также в число номинантов среди борцов вольного стиля вошли американцы Захид Валенсия и Кайл Снайдер, а также представители Ирана Рахман Амузад и Амир Заре.
Угуеву 30 лет. В 2025 году он завоевал золото чемпионата мира в Загребе и занял первое место на чемпионате Европы в Братиславе.
Российский борец вольного стиля Заур Угуев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Угуев посвятил победу на ЧМ Садулаеву
14 сентября, 23:50
 
ЕдиноборстваСпортЗаур УгуевКайл Снайдер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    08.12 17:00
    Пиза
    Парма
  • Футбол
    08.12 20:00
    Удинезе
    Дженоа
  • Футбол
    08.12 22:45
    Торино
    Милан
  • Футбол
    08.12 23:00
    Вулверхэмптон
    Манчестер Юнайтед
  • Футбол
    08.12 23:00
    Осасуна
    Леванте
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала