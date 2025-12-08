https://ria.ru/20251208/borets-2060562377.html
Угуева номинировали на звание борца года
Угуева номинировали на звание борца года - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Угуева номинировали на звание борца года
Россиянин Заур Угуев, завоевавший золото на чемпионате мира в Загребе, претендует на звание борца года по версии Объединенного мира борьбы (UWW) среди... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T13:48:00+03:00
2025-12-08T13:48:00+03:00
2025-12-08T13:48:00+03:00
единоборства
спорт
заур угуев
кайл снайдер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744579941_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_a443a692b72b0d9ada2d8f6c9f478063.jpg
/20250914/uguev-2041927655.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744579941_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_988f1375f2cc1adc178611bcdcd4c118.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, заур угуев, кайл снайдер
Единоборства, Спорт, Заур Угуев, Кайл Снайдер
Угуева номинировали на звание борца года
Угуева номинировали на звание борца года среди вольников