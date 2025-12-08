В Вене задержали девушек, совершавших поджоги от скуки

ВЕНА, 7 дек - РИА Новости. Австрийская полиция задержала трех девушек, подозреваемых в серии умышленных поджогов, совершенных в ноябре в нескольких районах Вены, задержанные признали вину, заявив, что пошли на преступления "от скуки", пишет австрийская газета Австрийская полиция задержала трех девушек, подозреваемых в серии умышленных поджогов, совершенных в ноябре в нескольких районах Вены, задержанные признали вину, заявив, что пошли на преступления "от скуки", пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на правоохранителей.

"Серия поджогов в Вене раскрыта. В ноябре в нескольких районах города умышленные возгорания вызывали страх и тревогу, теперь стало известно: за поджогами стояли три молодые женщины, они признали свою вину", - отмечает издание.

Со ссылкой на полицию уточняется, что в ноябре две 18-летние и одна 17-летняя девушка совершили поджоги в районах Вены Видeн, Маргаретен, Оттакринг и Хернальс - всего криминалистам удалось установить 18 фактов поджогов с ущербом "в шестизначном размере".

По информации газеты, двух подозреваемых - 18-летнюю и 17-летнюю девушек - задержали в районе Вены Хернальс. Третья, также 18-летняя, добровольно явилась в полицию. Все трое признались в содеянном в ходе допросов.

Как уточнила газета со ссылкой на представителя полиции Юлия Шик, "на преступления их подтолкнула скука".