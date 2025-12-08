Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал о снижении потребления алкоголя в Подмосковье с начала года
16:12 08.12.2025 (обновлено: 16:15 08.12.2025)
Врач рассказал о снижении потребления алкоголя в Подмосковье с начала года
Потребление алкоголя в Подмосковье снизилось с начала года на 18%, сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог минздрава Московской области Виталий РИА Новости, 08.12.2025
общество, московская область (подмосковье), виталий холдин
Общество, Московская область (Подмосковье), Виталий Холдин
© Fotolia / Pavel LosevskyМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Fotolia / Pavel Losevsky
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Потребление алкоголя в Подмосковье снизилось с начала года на 18%, сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог минздрава Московской области Виталий Холдин.
"Помимо профилактических мероприятий, важным направлением нашей работы остается оказание наркологической помощи на анонимной основе. Она обеспечивает конфиденциальность и создание условий, при которых человек не боится, что о его лечении от алкоголизма узнают близкие или как-то пострадает профессиональная деятельность. Благодаря комплексной работе, с начала года потребление алкоголя в регионе снизилось с 9,33 до 7,58 литров на душу населения, что составляет 18%", - сказал Холдин, слова которого приводятся пресс-службой минздрава региона.
По данным ведомства, профильные специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера организуют регулярные беседы, круглые столы, семинары, встречи с молодежью и трудовыми коллективами, помогая жителям Подмосковья отказаться от пагубной привычки и заняться здоровым образом жизни.
Холдин добавил, что в диспансере также работает анонимный круглосуточный телефон доверия, по которому могут позвонить те, кто не может сам справиться с алкогольной или наркотической зависимостью.
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Виталий Холдин
 
 
