ЕК будет убеждать Бельгию согласиться на использование российских активов

БРЮССЕЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Еврокомиссия будет продолжать консультации по поиску путей финансирования Киева на ближайшие два года вплоть до саммита ЕС 18 декабря, где должны принять окончательное решение, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.