ЕК будет убеждать Бельгию согласиться на использование российских активов - РИА Новости, 08.12.2025
14:53 08.12.2025
ЕК будет убеждать Бельгию согласиться на использование российских активов
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Еврокомиссия будет продолжать консультации по поиску путей финансирования Киева на ближайшие два года вплоть до саммита ЕС 18 декабря, где должны принять окончательное решение, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.
"Что касается репарационного кредита, обсуждения будут продолжаться вплоть до заседания Евросовета на следующей неделе, где цель состоит в том, чтобы принять окончательное решение и получить четкий результат для решения проблемы поддержки финансирования Украины в следующем году", - сказала она.
В пятницу, 5 ноября в Брюсселе безрезультатно прошла встреча главы Еврокомиссии с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером в попытке убедить Бельгию дать согласие на использование замороженных в этой стране российских государственных активов для финансирования Украины на ближайшие два года.
Обсуждения начались и на техническом уровне постоянных представителей стран-членов ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов
10 ноября, 08:00
 
